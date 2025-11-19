Šunų aikštelė – nebenaudojama?

Klaipėdietė Rasa, dažnai atvykstanti į šią aikštelę su savo augintiniu, piktinosi, kad rangovai padarė netvarką ir ją paliko.
„Pievoje, kurioje šunys galėdavo lakstyti, dabar apstu provėžų. Purvo tiek, kad neįmanoma paeiti, kojos tiesiog klimpsta į jį. Vienintelė vieta, kurioje gali pastovėti, – prie pat įėjimo į aikštelę esančios kelios šaligatvio trinkelės. Ant suoliuko irgi neatsisėsi, nes jis išpurvintas. Nežinau, kieno buvo sumanymas nudažyti naujas lentas geltonai, juk čia lakstys šunys, o tai reiškia, kad geltona tuoj virs pilka. Nejaugi nebuvo galima nudažyti neutralia spalva?“ – teiravosi Rasa.
Anot moters, tam, kad būtų įmanoma vaikščioti po šią aikštelę neišsipurvinus batų, žmonės iš senų lentų sudėliojo takelį, kurį už aikštelės tvarką atsakingi rangovai jau pašalino.
„Dabar jau nebematau nė vieno šeimininko, kuris ten vestų savo augintinį, nes aikštelė tapo tiesiog nenaudojama. Niekas nenori ten purvintis drabužių. Taip pat gaila, kad nėra kitos vietos nei Debreceno g., nei Šilutės pl., nei kur nors kitur Baltijos pr., kur būtų galima paleisti šunį palakstyti“, – skundėsi klaipėdietė.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėjos Sandros Dabrienės teigimu, aikštelė šiuo metu remontuojama, o kada baigsis jos remontas – nežinia.
„Informuojame, kad šunų vedžiojimo aikštelė, esanti Baltijos prospekte, šiuo metu yra remontuojama. Dėl šlapios žemės dangos darbai laikinai sustabdyti, tačiau, pagerėjus oro sąlygoms, jie bus nedelsiant atnaujinti. Taip pat pranešame, kad gyventojų pastebėtos medinės lentelės, rangovo naudotos remonto metu, jau pašalintos“, – nurodė S. Dabrienė.
