 Klaipėdoje policininkė automobiliu kliudė kieme ėjusią mergaitę

2025-11-29 11:35
BNS inf.

Klaipėdoje policijos pareigūnė automobiliu kliudė daugiabučio namo kieme ėjusią mergaitę, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Klaipėdoje policininkė automobiliu kliudė kieme ėjusią mergaitę / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Koks
Skirtumas_ darbo metu ar ne?Policajai visada turi elgtis pavyzdingai.Kaip ir gydytojai ir t.t.
2
0
