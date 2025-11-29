Klaipėdoje policininkė automobiliu kliudė kieme ėjusią mergaitę

1983 metais gimusi pareigūnė tuo metu nėjo tarnybos, buvo blaivi. Incidentas įvyko Baltijos prospekte.
Klaipėdoje policijos pareigūnė automobiliu kliudė daugiabučio namo kieme ėjusią mergaitę, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.
1983 metais gimusi pareigūnė tuo metu nėjo tarnybos, buvo blaivi. Incidentas įvyko Baltijos prospekte.
2017 metais gimusi mergaitę paguldyta stebėjimui į Klaipėdos ligoninę.
Dėl įvykio pradėta administracinė teisena.
