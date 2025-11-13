Šv. Martyno šventė – gyva bendruomenių tradicija

Šventė – klaipėdiečiams
Nors Klaipėdoje neseniai buvo švenčiama šventė „Šv. Martynas. Ir jo žąsys“, tikroji šios šventės diena – lapkričio 11-oji.
Tad būtent šią dieną, antradienį, Klaipėdos vokiečių bendrija kartu su Hermano Zudermano gimnazijos, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos bendruomenėmis ir kitomis ugdymo įstaigomis pakvietė prisiminti šios šventės ištakas.
Klaipėdos vokiečių bendrija šv. Martyno eiseną inicijuoja nuo 2009-ųjų, tai – nemokama bendruomenės šventė, kurioje dalyvauti galėjo visi norintieji.
„Dalyvavo 12 klasių po mažiausiai 20 vaikų, dar prisijungė lopšeliai-darželiai „Linelis“, „Dobiliukas“, taip pat tarptautinė mokykla „Universa Via“. Turėjome tikrai gražią eiseną. Tai mūsų tradicija, kurią puoselėjame nuo 2009 m. Eidavome daugiau miesto centre, tačiau dabar, kai miestas turi didelę šventę, grįžome į bendruomenę. Be to, pietinė Klaipėda turi ne tiek ir daug pramogų“, – sakė Klaipėdos vokiečių bendrijos kultūros projektų vadovė Rasa Miuller.
Skanavo vaišių, dainavo, žaidė
Anot R. Miuller, šventė praėjo puikiai. Eiseną stebėję klaipėdiečiai domėjosi, kokie persirengėliai vaikšto uostamiesčio gatvėmis, tad vieni išlindo iš kavinių, kiti veiksmą stebėjo pro daugiabučių namų langus ar balkonus.
„Visada akcentuojame šią šeimų šventę, eiseną, žibintus, pas mus nėra komercijos, nieko nesiūlome, nepardavinėjame. Labai daug žmonių patys gaminosi žibintus. Esame gaminę tradicinius žibintus iš kartono, plastikinių butelių ir piešę su dažais pagal vokiškus pavyzdžius, taip pat iš Vokietijos atsiveždavome vadinamąsias Martyno meškeres. Dabar vaikai dažniausiai pasigamina žibintą ir perkasi žybsinčias lemputes, kokios dedamos ant kalėdinių eglučių“, – pasakojo R. Miuller.
Eisenos dalyviai susitiko prie Pempininkų fontano, o nuo jo Debreceno gatvės alėja ėjo iki H. Zudermano gimnazijos kiemo, kuriame tęsėsi šventė. Eiseną lydėjo pareigūnų ekipažas.
Eisenos priekyje žygiavo S. Dacho progimnazijos teatro klasės mokytojas aktorius Karolis Makauskas, jau ne viename renginyje suvaidinęs šv. Martyną.
Jo teatro klasės mokiniai žiūrovams suvaidino Martyno legendą, kiti vedė žaidimus, tokius kaip „Perkirsk Martyno apsiaustą“, „Sudėliok Martyno žąsį“, varžėsi, kas greičiau sudėlios Martyno vardą ir pan.
Lauks kitų metų
Vaikų dienos centras „Dienvidis“ nemokamai dalijo vaikišką punčą.
Taip pat buvo galima paskanauti sausainių, karštos arbatos.
„Buvo labai graži šventė. Ir tėveliai, ir mokytojai sakė, kad lauks kitų metų. Mes, vokiečių bendrija, norėjome atnešti vokišką tradiciją į Klaipėdą, nes tai gili, graži tradicija. Mes esame tarsi tiltas tarp Vokietijos ir Lietuvos. Simboliška tai, kad Martinas Lutheris gimė lapkričio 10-ąją, jam būtent dėl šv. Martyno ir suteikė šį vardą. Liuteronai švęsdavo Martiną, o katalikai – šv. Martyną. Mes sujungėme tai į vieną ir švenčiame vakarietišką tradiciją su žibintais ir šv. Martyno legenda“, – kalbėjo R. Miuller.
Dar viena nemokama bendruomenės šventė vyks lapkričio 29 d. 12 val. Klaipėdos universiteto Stasio Vaitiekūno salėje (Herkaus Manto g. 84).
