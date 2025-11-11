Šv. Martyno šventėje – gerumo iniciatyvos

Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, šiųmetinę šventę galima įvertinti gerai, tačiau yra kur tobulėti.
„Vyko penktoji šventė, oras – puikus, žmonių buvo tikrai labai daug, vertiname gerai. Labai džiugina, kad tai tampa miesto tradicija. Jau ir penktadienį žmonės vaikštinėjo su žibintais rankose. Patys žmonės priima šią šventę ir aktyviai joje dalyvauja“, – pastebėjo pašnekovė.
Svarstoma, kad kitąmet reikėtų ir vietos, kurioje būtų galima už simbolinę kainą įsigyti žibintų, o ir dėl pačios eisenos maršruto kilo tam tikrų diskusijų.
Penktadienį veiksmas daugiausia vyko Teatro aikštėje. Joje pasirodė ir jaunosios šokių studijos „D&D“ šokėjos, taip pat vyko ugnies šou bei kiti užsiėmimai.
Abi šventės dienas vyko ekskursijos, kuriose apsilankė per 400 žmonių. O šeštadienio vakarą į Danės skvere vykusią eiseną atvyko apie tūkstantis klaipėdiečių ir miesto svečių – eisenoje dalyvavo ir vaikai, kuriuos lydėjo jų tėveliai, ir garbaus amžiaus miestiečiai.
Visi jie nešėsi įvairiausius žibintus, išpieštus žąsimis, kiškiais, papuoštus žvakučių imitacijomis ir net kalėdinėmis girliandomis.
Iš visų ypač išsiskyrė Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos atstovai, kurie atvyko į eiseną pasigaminę itin didelį žibintą.
Eisenos priekyje buvo ansamblio „Alka“ nariai, vilkintys tamsiais kostiumais bei su fakelais rankose, o eiseną vedė šv. Martyno vaidmenį ne vienerius metus atliekantis aktorius Karolis Makauskas.
Anot R. Savickienės, tai, kad šiųmetinė šventė „Šv. Martynas. Ir jo žąsys“ buvo kupina šilumos ir gerumo, paliudijo ir vienas įvykis, apie kurį kalbama iki šiol.
„Trečiadienį man paskambino iš Mažojo princo akademijos ir pasakė, kad negalės dalyvauti gerumo akcijoje, nes susirgo vaikai. Turime bendrą susirašinėjimą su uostamiesčio restoranais, tad brūkštelėjau žinutę apie susidariusią situaciją. Įvyko nuostabus dalykas – per pusvalandį sulaukiau žinučių iš maždaug 15 mūsų maitinimo įstaigų, kurios parašė, kad iškeps pyragų. Penktadienio rytą mūsų turizmo centras buvo tiesiog užverstas pyragais. Vežėme juos karučiais į Teatro aikštę, o vakare Mažojo princo akademija pavaišino žmones už auką“, – sakė R. Savickienė ir nurodė, kad aukos skirtos minėtos akademijos vaikams, o ši iniciatyva galėtų tapti naująja tradicija.
