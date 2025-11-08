Švęs Klaipėdos pilies bokšto statybų pabaigtuves

Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Paulius Ignatavičius neslėpė, kad susidomėjimas bokšto pabaigtuvių švente buvo didžiulis, pačią pirmą dieną, vos paskelbus šventės dalyvių registraciją, laisvų vietų bokšto viduje į du renginius neliko labai greitai.
„Norime padaryti tokią nedidelę šventę klaipėdiečiams bokšto statybų pabaigimo proga. Į bokšto vidų tilps iki pusantro šimto žmonių. Tuos, kurie ten netilps, kviečiame ateiti į piliavietę, čia veiks didžiuliai ekranai, bus tiesiogiai transliuojamas renginys iš bokšto vidaus, todėl kviečiu visus ateiti ir pabūti“, – kalbėjo P. Ignatavičius.
Bokšto statybų užbaigimo simboliniame vakare klaipėdiečiai išvys ir išgirs atminties kelionės programą, kurią kurs choras „Cantare“, vertikalaus šokio šokėja Inga Briazkalovaitė su mokinėmis bei styginių kvartetas „Acromanija“.
Muzika, balsai ir judesys susilies į vieną visumą, sukurdami gyvą miesto istorijos paveikslą.
Šis renginys – kvietimas iš naujo pažinti pilies bokštą ir išgirsti, kaip kultūra jungia laikus, žmones ir erdves.
Miesto vadovų teigimu, istorinės piliavietės atkūrimas yra ilgalaikis strateginis Klaipėdos savivaldybės tikslas.
Link šio tikslo einama siekiant atkurti istorinį objektą ir pritaikyti jį šiuolaikiniams miesto bei visuomenės poreikiams.
„Mūsų ambicija – atkurti visą pilį, sugrąžinti jai autentišką formą ir pritaikyti ją šiuolaikiniams miesto poreikiams. Norime, kad tai būtų vieta, kur susitinka istorija, kultūra, edukacija ir bendruomenės gyvenimas, todėl mūsų pareiga išsaugoti ir atgaivinti tai, kas svarbiausia Klaipėdos identitetui ir jos ateities vizijai“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
