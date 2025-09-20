 Teatro aikštėje – Baltų vienybės diena

2025-09-20 18:08
Indrė Kiseliovaitė

Šeštadienio popietę Teatro aikštėje lietuviai ir latviai šventė Baltų vienybės dieną. Šia proga susirinkusiems svečiams pasirodė chorai, ansambliai, kapelos, kurie dovanojo ne tik tradicines dainas, bet ir šokius.

Koncertas, skirtas Baltų vienybės dienai paminėti, pavadintas „Baltų kultūros banga“. Šiandien jis prasidėjo apie 14 val. Teatro aikštėje. Įsilieti į nuotaikingą koncertą, dainuoti ir muzikuoti kartu su latvių ir lietuvių atlikėjais visus pakvietė Klaipėdos apskrities latvių asociacija „Atpūta“ ir asociacija Baltų unija.

Susirinkusiesiems pasirodė chorai ir ansambliai „Klaipėda“, „Rūta“, „Elegija“. Taip pat kapelos „Suitu muzikanti“, „Alšvangas spėlmani“, ukrainiečių kultūros centras „Rodyna“, šokių kolektyvai „Vaduguns“, „Diž suiti“, „Spacierius“.

Svečiai savo kūrinius atliko prie Klaipėdos dramos teatro įėjimo, kuris šiandien virto nedidele scena. Dar viena scena, labiau skirta šokėjams, buvo įrengta toliau priešais minėtą sceną.

Žiūrovai turėjo galimybę viską stebėti ant prie scenos pastatytų kėdžių, kita dalis žmonių tiesiog liko stovėti. Jaunieji atlikėjai prieš savo pasirodymą dar spėjo surepetuoti šokių žingsnelius tiesiog žiūrovams už nugarų.

Tai, kad žiūrovai mėgavosi reginiu, liudijo ir garsūs plojimai, ir šypsenos.

Šiame straipsnyje:
Teatro aikštė
lietuviai
latviai
baltų vienybės diena
Baltų kultūros banga

Lietuvninkai
Ir vėl nėra Lietuvos vėliavų. Ne be reikalo įvairios irinos siūlo Lietuvą okupuoti. Komunistai prakeikti.
0
0
