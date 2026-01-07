Su padirbtais pažymėjimais – ir vairuotojas, ir jo keleivis

Pirmadienio pavakarę prie pat sienos su Latvija, magistraliniame kelyje Pasvalys–Panevėžys, ties Škilinpamūšio kaimu Pasvalio rajone, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti automobilį „VW Caddy“. Iš kaimyninės šalies į Lietuvą važiuojantį automobilį su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 25-erių Latvijos pilietis. Pasieniečiams jis pateikė latvišką asmens tapatybės kortelę bei lietuvišką vairuotojo pažymėjimą, išduotą 2024-ųjų birželį dešimčiai metų.
Dėl pastarojo autentiškumo VSAT pareigūnams ir kilo abejonių, todėl jį kruopščiai ištyrė specialiu prietaisu. Nustatyta, kad pažymėjimas padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus: apsauginis tinklelis, rekvizitų užpildymas, asmens nuotrauka ir blanko numeris atspausdinti rašaliniu spausdintuvu. Visa tai leido padaryti prielaidą, kad pateiktas dokumentas – visiška klastotė.
Šiuo automobiliu važiavo ir du keleiviai. Pasieniečiai pasiteiravo, ar kuris nors iš jų turi vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų toliau vairuoti „VW Caddy“. Vienas keleivių, 43-ejų, pateikė Latvijos Respublikos piliečio pasą ir iki 2036-ųjų rugpjūčio galiojantį lenkišką vairuotojo pažymėjimą. Atidžiai ištyrę pastarąjį dokumentą, VSAT pareigūnai konstatavo, kad jis, įtariama, – visiška klastotė.
Antrasis keleivis, taip pat Latvijos pilietis, vairuotojo pažymėjimo neturėjo. Pasieniečiai jam patikėjo saugoti stovėjimo aikštelėje paliktą automobilį „VW Caddy“, kol atvažiuos žmogus, turintis teisę vairuoti. Šiam latviui įteiktas šaukimas po kelių dienų kaip liudytojui atvykti į Šiaulius pas tyrėją.
Abu netikrus vairuotojo pažymėjimus pateikę Latvijos piliečiai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėti du ikiteisminiai tyrimai, kuriems vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras. Dėl tokios nusikalstamos veikos įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Pasieniečių sulaikyti vairuotojai atsidūrė areštinėje. Antradienį po apklausos jie buvo paleisti, skyrus kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą.
Naujausi komentarai