„Tiems, kurie bamba“: sniego kasimo iniciatyvos ėmėsi senolė

Būtent Vakarų Lietuvoje pastarosiomis dienomis sniego prikrito tiek, kad vietomis jo storis pasiekė daugiau nei pusmetrį.
Probleminės vietos, iškritus sniegui, tampa laiptai, autobusų stotelių įvažos ir pėsčiųjų perėjos. Šiuose taškuose būna ypač slidu, yra ir sniego sankaupų.
Panašu, kad viena senolė nusprendė pati griebti jautį už ragų ir nukasti sniegą vienoje viešojo transporto stotelėje Klaipėdoje.
„Vaizdo įrašas tiems, kurie bamba apie administracijas kažkokias ir neprižiūrimus, jūsų ponai, kiemus.
O močiutė, mokėdama tuos pačius mokesčius kaip aš ir jūs, kiek turi jėgų pakelti kastuvą, padeda Klaipėdos miestui valant stotelę“, – rašė užfiksuotu vaizdu pasidalijęs vyras.
Veikla, reikalaujanti atsargumo
Sniego kasimas dažnai laikomas varginančiu darbu, tačiau iš kineziterapinės pusės tai – gana intensyvi funkcinė veikla. Anot Ashraf masažo ir reabilitacijos studijos, jei atliekama teisingai, ši veikla gali turėti ir naudos.
Sniego kasimas prilygsta vidutinio intensyvumo treniruotei sporto salėje, kadangi jo metu deginamos kalorijos (kcal).
„Priklausomai nuo intensyvumo ir kūno svorio, 30 minučių sniego kasimo galima sudeginti apie 200–400 kcal“, – feisbuke aiškino Ashraf masažo ir reabilitacijos studija.
Sniego kasimo metu aktyviai įsijungia kojų raumenys (šlaunys, sėdmenys) – keliant kastuvą ir stumiant sniegą, nugaros raumenys – ypač juosmens, pilvo raumenys – palaiko stuburo stabilumą, taip pat pečių ir rankų raumenys.
Vis dėlto Ashraf masažo ir reabilitacijos studija pabrėžė, kad sniego kasimas reikalauja ir atsargumo.
„Didžiausia rizika kyla ne dėl paties darbo, o dėl netaisyklingos technikos: staigaus lenkimosi per juosmenį, sukamųjų judesių keliant sunkų sniegą, per didelio tempo be pertraukų“, – rašė masažo ir reabilitacijos studija.
Be to, ši fizinė veikla nerekomenduojama turintiems išvaržų.
„Jei po sniego kasimo jaučiate įtampą juosmens ar pečių srityje, „sunkumo“ jausmą nugaroje, tempimą kakle ar rankose – tai ženklas, kad raumenims reikia atsistatymo.
Tempimai, šiluma ir masažas padeda sumažinti raumenų tonusą, pagerinti kraujotaką ir išvengti skausmo kitą dieną.
Judėjimas žiemą gali būti naudingas, jei klausomės savo kūno“, – pabrėžė specialistai.
Naujausi komentarai