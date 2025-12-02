Tualeto vietoje – biurų pastatas

Miestiečiai, išgirdę, kad ketinama rekonstruoti buvusį viešąjį tualetą, klausė, ar naujajame pastate bus vieša išvietė.
„Teko girdėti apie planuojamas statybas prie traukinių stoties. Tačiau niekas aiškiai nepasakė, ar viešojo tualeto vietoje atsiras miestiečiams laisvai prieinamas tualetas. Klaipėdoje labai trūksta viešųjų tualetų. Tai dešimtmečiais besitęsianti problema“, – dienraščio teiravosi klaipėdietis.
Projektiniuose siūlymuose nurodoma: Priestočio gatvės 1B numeriu pažymėtas statinys bus naujai perstatytas, o jo paskirtis bus pakeista.
Pirmajame aukšte numatomos paslaugų paskirties patalpos. Antrajame ir pastogėje įrengtose patalpose numatomos administracinės patalpos.
Visuose aukštuose numatyta įrengti tualetus, pirmajame pastato aukšte bus skirtas ir neįgaliesiems.
Numatytas liftas žmonėms su negalia.
Klaipėdos savivaldybės Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas Gediminas Pocius patikino, kad veikiausiai viešai prieinamų tualetų pastate nebus.
„Tai bus biurų, administracinės paskirties pastatas. Tikėtina, kad komercinės ar prekybos patalpos turės tualetų, tačiau veikiausiai jie bus skirti tik lankytojams ar darbuotojams. Juk įstaigose bus darbo laikas, o viešasis tualetas turėtų veikti visą parą“, – svarstė G. Pocius.
Jis priminė, kad traukinių stotyje veikia viešasis tualetas.
„Jei prispaus reikalas, reikės eiti į traukinių stotį“, – samprotavo G. Pocius.
Šalia planuojamo pastato projektuojamos septynios vietos automobilių stovėjimui.
„Kaip klaipėdietis, mėgstantis pėsčiomis pasivaikščioti po miestą, galiu pasakyti, kad tualetų mieste netrūksta. Jei jau labai reikia, visada galima užeiti į kavinę. Niekada manęs niekas neišvijo. Tik yra vienas stebuklingas žodelis. Visada maloniai pasisveikinu, pasiteirauju ir visada įleidžia“, – savo patirtimi dalijosi G. Pocius.
Pastatą stato privatininkai, tad įpareigojimų įrengti viešąjį tualetą privatiems subjektams nėra.
Naujausi komentarai