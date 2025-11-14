Mieste vėl siautėja vandalai

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Karolis Šakarnis teigė, kad pastaruoju metu autobusų stotelių niokojimas buvo kiek apstojęs, tačiau pačioje šio mėnesio pradžioje vandalai visiškai sudaužė laukimo paviljoną Sportininkų gatvėje. Vakar toks pat paviljonas suniokotas Taikos prospekte.
„Pastaraisiais metais toks vandalizmo protrūkis buvo sumažėjęs, sunku pasakyti, su kuo susijęs šitas protrūkis. Miestas turi sutartį su viena reklamos kompanija, kuri ir prižiūri tuos autobusų laukimo paviljonus stotelėse. Tai yra jų nuosavybė ir sugadintus paviljonus jie tvarko už savo pinigus“, – tvirtino K. Šakarnis.
Giruliuose yra tik keli autobusų laukimo paviljonai, kurie priklauso savivaldybei, tad jie tvarkomi ir prižiūrimi už miesto pinigus.
Anksčiau buvo keli atvejai, kai ir jie buvo suniokoti.
Vieno grūdinto stiklo įstatymas savivaldybei tada kainavo apie 300 eurų.
„Neteko girdėti, ar kada buvo išaiškinti tokie vandalai. Kaip minėjau, reklamos kompanija, prižiūrinti tuos paviljonus, kreipiasi į policiją, į draudikus ir labai greitai sutvarko suniokotas stoteles. Jie patys yra suinteresuoti, kad tie autobusų laukimo paviljonai būtų tvarkingi“, – teigė savivaldybės specialistas.
Autobusų laukimo paviljonai anksčiau dažniausiai nukentėdavo per didesnes miesto šventes ir savaitgaliais.
Anksčiau pasitaikydavo iki dešimties tokių vandalizmo atvejų autobusų stotelėse per metus.
Dabar per dvi savaites – jau du, neskaitant per tą laiką išdaužytų parduotuvių ir vaistinių vitrinų.
Ketvirtadienio naktį taip pat buvo smarkiai nuniokotas Vėtros gatvėje esantis viešasis tualetas – sugadinta įranga, sulaužyti dozatoriai, išmėtytos šiukšlės ir išlaužytos detalės.
Apie šį atvejį pranešė biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojai.
Jie prašo gyventojų, pastebėjusių vandalizmo atvejus ar įtartiną veiklą, nedelsiant pranešti policijai.
Už viešojo turto niokojimą taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
