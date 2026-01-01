Universiteto alėjoje kyla naujas bendrabutis

Darbų nestabdys
Greta Universiteto alėjoje esančio bendrabučio sparčiai kylantis naujas pastatas nelieka nepastebėtas – studentai mato statybas ir viliasi, kad netrukus atsiras dar vienas gyvenamosios vietos pasirinkimas.
Šiuo metu KU turi du bendrabučius – Universiteto alėjoje ir Statybininkų prospekte.
Tačiau abu jie visiškai užpildyti. Todėl žinia apie dar vieną statomą bendrabutį studentams tapo itin svarbia.
„Smagu, kad statybos darbai vyksta greitai – panašu, kad bendrabutis greitu metu bus pastatytas ir studentai turės dar vieną bendrabutį, kur gyventi“, – įspūdžiais dalijosi Universiteto alėjos bendrabučio gyventoja Austėja, nenorėjusi, kad jos pavardė būtų minima.
Pasak KU infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus Benedikto Petrausko, naujojo bendrabučio statybos buvo numatytos strateginiuose universiteto planuose ir startavo 2025 m. liepą.
Anot prorektoriaus, statybos darbų nesustabdys nei sezoniškumas, nei oro sąlygos.
„Rangovas „Infes“ darbus pradėjo laiku, tačiau statybų pradžioje paaiškėjo tam tikri projekto neatitikimai, todėl reikėjo papildomų patikslinimų ir korekcijų. Dėl to intensyviau darbai įsibėgėjo 2025 m. lapkričio–gruodžio mėn. Didžiausią įtaką tempui artimiausiu laikotarpiu gali daryti tik sezoniškumas ir oro sąlygos, tačiau rangovas darbų stabdyti neplanuoja“, – aiškino B. Petrauskas.
Turės tris bendrabučius
Pagal sutartį naujasis bendrabutis turi būti užbaigtas ir perduotas eksploatacijai 2026 m. spalį. Pirmieji studentai jame galėtų apsigyventi šiemet spalio pabaigoje po visų pridavimo ir pasirengimo procedūrų.
Šiuo metu universitetas sprendžia apgyvendinimo klausimus ir bendradarbiaudamas su kitomis mokslo įstaigomis.
„Abu dabartiniai bendrabučiai yra užpildyti 100 proc., o dalis mūsų studentų, esant poreikiui, gyvena ir kitų mokslo įstaigų, su kuriomis esame sudarę sutartis, bendrabučiuose. Užbaigus naujojo bendrabučio statybas, KU turės tris bendrabučius“, – tvirtino B. Petrauskas.
Svarsto svarbų klausimą
Vis dėlto, kaip pabrėžė B. Petrauskas, ateityje sprendimų reikės ir dėl Statybininkų prospekte esančio pastato.
„Kalbant apie ilgesnę perspektyvą, svarbiausias klausimas yra bendrabučio Statybininkų pr. techninė būklė – jam reikalingas kapitalinis remontas arba renovacija“, – teigė jis.
Galutinį sprendimą dėl šio bendrabučio ateities planuoja priimti 2027 m. pirmoje pusėje.
„Iki tol siekiame užtikrinti maksimaliai stabilų apgyvendinimą ir kuo daugiau vietų studentams“, – atviravo prorektorius.
Kol kas universitetas siekia užtikrinti apgyvendinimą ir kuo daugiau vietų studentams – kylantis naujas bendrabutis tampa vienu svarbiausių žingsnių šia kryptimi.
Naujausi komentarai