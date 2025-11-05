Uostamiesčio studentai norėtų nemokamų stovos vietų

Prie Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto (SHMF) esančioje aikštelėje vietų nepakanka net dėstytojams, o studentams dažnai tenka mokėti už stovėjimą aplinkinėse zonose.
„Man, kaip vairuojančiai, yra labai liūdna, kad nėra nemokamo parkingo pačioje fakulteto aikštelėje, todėl tenka automobilį pasistatyti mokamose vietose“, – teigė Klaipėdos universiteto SHMF studentė Gabija.
Pasak jos, vietos mokamose zonose yra pakankamai, tačiau paskaitos vyksta dažnai, todėl susidaro nemažai papildomų išlaidų.
Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius dr. Benediktas Petrauskas pažymėjo, kad situacija nėra vienareikšmė ir būtina į ją žvelgti plačiau.
„Visų pirma, prie Klaipėdos universiteto Aula Magna korpuso (šalia prekybos centro „Studlendas“) yra pakankamai erdvi nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, skirta visiems, taip pat ir studentams. Atstumas nuo šios aikštelės iki universiteto miestelio nėra didelis, todėl jauni žmonės drąsiai gali ja naudotis“, – teigė prorektorius.
Pasak jo, prie Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Bijūnų gatvėje taip pat įrengta pakankamo dydžio aikštelė.
Tačiau S. Nėries gatvėje esančio fakulteto teritorija turi ribotas galimybes plėtrai – aplink ją daug želdinių, kurių pašalinimui, anot prorektoriaus, niekas nenorėtų pritarti.
„Aikštelės plėtra artimiausiu metu nėra planuojama dėl teritorijos ypatumų – esamų želdinių, kurių pašalinti neleistų jokios atsakingos institucijos“, – pažymėjo B. Petrauskas.
Nors kol kas aikštelės plėtra neplanuojama, studentams su negalia yra sudaryta galimybė naudotis stovėjimo vieta šalia fakulteto S. Nėries gatvėje.
Aikštelės plėtra artimiausiu metu nėra planuojama.
Vis dėlto dalis studentų tikisi, kad ateityje bus rastas kitoks sprendimas, pavyzdžiui, sutartiniai leidimai ar nuolaidos automobilių stovėjimui paskaitų metu.
„Mes suprantame, kad universitetas negali visiems įrengti aikštelių, bet būtų smagu, jei studentams bent būtų suteikta galimybė pigiau statyti automobilius netoliese“, – svarstė studentė.
