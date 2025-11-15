Kaune plečiama Žalioji zona: sprendimas padės efektyviau valdyti automobilių srautus

Gyventojų prašymas
Patvirtintame projekte išvardyta, kad vietinė rinkliava už automobilio statymą bus renkama Žaliakalnio dalyje – Perkūno alėjos ir aplinkinių gatvelių kvartale.
Eismo specialistai pastebi, kad Perkūno alėjoje ir aplinkinėse šio kvartalo gatvėse transporto priemones dažnai palieka studentai ar centre dirbantys, bet čia negyvenantys kauniečiai. Vietos gyventojams chaotiškas parkavimas sukelia nemažai problemų. Dabar šioje Žaliakalnio vietoje bus galima valdyti srautus ir išspręsti šią problemą.
„Perkūno alėjoje, Vaižganto, Margio, E. Fryko, Paparčių, Ąžuolyno, Joninių gatvėse rinkliavos taikymas inicijuotas gyvetojų. Šiose teritorijose dėl didelio transporto priemonių srauto ir užstatomų pravažiavimų gyventojai susiduria su problemomis statydami automobilius šalia savo gyvenamųjų namų. Apmokestinimas padėtų sureguliuoti stovėjimo srautus ir užtikrinti didesnį vietų prieinamumą“, – pažymėjo Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Kita probleminė vieta
Kita vieta, kurioje bus renkama rinkliava, – netoli Studentų miestelio. Šioje vietoje yra labai mažai automobilių statymo vietų, tad į paskaitas atvykę studentai ne visada rasdavo, kur pastatyti savo transporto priemonę.
Šiemet Studentų miestelio prieigose, netoli Kauno technologijos universiteto (KTU) „Santakos“ slėnio (K. Baršausko g. 59), miesto savivaldybė įrengė naują automobilių stovėjimo aikštelę – tai padės spręsti parkavimo problemas. Tačiau aplink yra nemažai gyvenamųjų namų, tad pastebėta, kad šioje aikštelėje automobilius pradėta palikti ilgam.
„Naujai įrengta aikštelė yra skirta studentams ir dėstytojams. Siekiant užtikrinti vietų prieinamumą ir išvengti ilgalaikio transporto priemonių laikymo, pasiūlyta taikyti vietinę rinkliavą. Tai leis užtikrinti nuolatinę vietų kaitą ir patogesnį naudojimąsi aikštele bendruomenės nariams“, – teigė M. Matusevičius.
KTU atstovai patvirtino, kad Studentų miestelyje kyla problemų dėl parkavimo, taigi dėl naujosios tvarkos turėtų būti daugiau eismo darnos.
„Jau kuris laikas mūsų universitetas susiduria su chaotišku parkavimu Studentų miestelyje ir aplink jį esančiose gatvėse. Automobiliai čia neretai paliekami bet kaip ir net keliomis eilėmis, užblokuojant pravažiavimo kelius. Tai kelia nepatogumų vietos gyventojams, pravažiuojančiam transportui, specialiosioms tarnyboms. Nematome nieko blogo, jei miesto savivaldybė įves tvarką miesto gatvėse ar parkavimo aikštelėse jas simboliškai apmokestindama“, – pažymėjo KTU atstovas žiniasklaidai Mantas Lapinskas.
Simbolinė kaina
Minėtos Žaliakalnio ir KTU universiteto prieigų vietos įtrauktos į Žaliąją zoną. Čia valandai palikti automobilį kainuoja tik 50 centų.
„Tiek gyventojams, tiek studentams numatyta galimybė įsigyti metinį leidimą statyti Žaliojoje zonoje už 150 eurų per metus. Vadinasi, per mėnesį suma siektų vos 12,5 euro. Ši lengvata užtikrins, kad vietiniai gyventojai ir bendruomenės nariai galėtų patogiai ir ekonomiškai naudotis automobilių stovėjimo vietomis.
Nurodytos teritorijos priskiriamos Žaliajai zonai atsižvelgiant į jų geografinę padėtį ir transporto srautų intensyvumą. Žalioji zona yra pigiausia mokama stovėjimo zona Kauno mieste, todėl pasirinktas sprendimas leidžia užtikrinti subalansuotą kainodarą – išlaikant prieinamumą gyventojams ir studentams, tačiau kartu sudarant sąlygas efektyviai valdyti transporto srautus“, – aiškino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.
Pokyčiai prie ligoninės
Iš miesto centro į Josvainių g. 2 iškėlus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės Traumatologijos skyrių, šioje Šilainių vietoje taip pat išryškėjo parkavimo problemų, tad tarybos sprendimas palies ir dalį aikštelės vietų prie šios gydymo įstaigos.
„Šiuo metu automobilių stovėjimo vietos prie ligoninės dažnai būna užimamos nuo ankstaus ryto iki vakaro, todėl gyventojai, atvykstantys į skubios pagalbos priimamąjį, susiduria su parkavimo vietų trūkumu. Įvedus 30 minučių nemokamą stovėjimo laiką, siekiama užtikrinti, kad vietos būtų prieinamos tiems, kuriems jos būtinos dėl neatidėliotinų priežasčių, o ilgalaikis transporto priemonių laikymas būtų ribojamas“, – pokyčius aiškino M. Matusevičius.
Biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ vadovas Justas Limanauskas pažymėjo, kad šis sprendimas taikomas ne visai Kauno ligoninės aikštelei, o tik kelioms vietoms prie Traumatologijos skyriaus. Čia atvykę pacientai nemokamai palikti automobilį galės 30 minučių, o viršijus šį laiką, bus taikomas 1 euro už valandą mokestis. Ties Kauno ligonine yra įrengta didelė aikštelė, joje automobilius statyti ir toliau bus galima nemokamai.
„Svarbu, kad prie Skubios pagalbos skyriaus pacientai galėtų privažiuoti, atvežti traumą patyrusį asmenį, jį nuvesti į priėmimo skyrių, tada automobilį galėtų pastatyti šiek tiek toliau, kad ir kiti galėtų arčiau privažiuoti. Apmokestinamos tik kelios vietos, esančios arčiausiai naujo pastato. Likusi aikštelės dalis ir toliau bus nemokama. Vadinasi, tiek pacientai, tiek darbuotojai turės vietos, kur galės nemokamai statyti savo automobilius. Tačiau ilgam transporto priemonės nebus paliekamos ten, kur reikia skubios pagalbos“, – nurodė įstaigos „Parkavimas Kaune“ vadovas.
Minėtų pokyčių įsigaliojimo data bus paskelbta viešai po tarybos sprendimo priėmimo, tad vairuotojai turi sekti informaciją ir stebėti kelio ženklus, nurodančius apie mokamas parkavimo vietas.
