Artėja konferencija „Įkvėpti veikti“: kvietimas tėvams pasirūpinti šeimos sveikata

Ši konferencija atvira ne tik vaikus auginančioms šeimoms, bet ir visiems, kuriems rūpi šeimos sveikata bei gerovė. Jūsų laukia susitikimai su gydytojais, psichologais, mitybos specialistais ir sveikatingumo ekspertais, kurie pasidalins naudingomis įžvalgomis, kaip kurti sveikesnę aplinką, spręsti su vaikų auklėjimu susijusias problemas šeimoje. Praktinių seminarų/dirbtuvių erdvėse lektoriai duos ir praktinių patarimų, kuriuos galėsite pritaikyti kasdienybėje.
Neretai tėveliai pristinga motyvacijos ir žinių, kaip savo atžaloms perduoti sveikos gyvensenos principus, įveikti iškilusius iššūkius. Sunkiausi būna pirmieji žingsneliai, todėl šios konferencijos tikslas yra įkvėpti esamus ar būsimus tėvus pokyčiams...
Renginys, kuris įkvėps pokyčiams
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Gerda Kuzmarskienė pabrėžia, kad sveikas gyvenimo būdas yra labai svarbus vaikų fizinei ir emocinei gerovei. Deja, ne paslaptis, kad neretai tėveliai pristinga motyvacijos ir žinių, kaip savo atžaloms perduoti sveikos gyvensenos principus, įveikti iškilusius iššūkius. Sunkiausi būna pirmieji žingsneliai, todėl šios konferencijos tikslas yra įkvėpti esamus ar būsimus tėvus pokyčiams bei suteikti motyvacijos kurti kuo sveikesnę aplinką šeimoje.
Vaikai mokosi stebėdami tėvus, todėl jų elgesys gali tapti užkrečiamu pavyzdžiu. Nuo jų įpročių ir žinių priklauso mažųjų savijauta, emocinis stabilumas ir gyvenimo kokybė. Kai tėvai patys sveikai maitinasi, sportuoja, kuria darnią aplinką ir santykius, kartu gamina, aktyviai leidžia laisvalaikį ir geba susitvarkyti su emocijomis, jų atžalos natūraliai perima šiuos teigiamus įpročius, elgesio ir mitybos modelį bei žinias. Tai padeda jiems augti emociškai stabilesniems, atsparesniems kasdieniams iššūkiams.
„Savo darbo praktikoje pastebiu, kad didžioji dalis tėvystės iššūkių kyla dėl to, kad nemokame emocijų kalbos. Viskas tampa gerokai paprasčiau, kai suprantame, kaip jaučiamės ir ką su tais jausmais daryti. Šiandien yra metas, kai to turime ne tik mokyti vaikus, bet ir mokytis patys!“, –pabrėžė šeimų edukatorė, socialinio projekto „Y Tėvai“ įkūrėja Vaida Ivaniukaitė.
Šiais laikais viena iš aktualiausių problemų, susijusių su šeimos sveikata, – priklausomybių tema. LSMU Vaikų ligų klinikos vadovas Prof. Rimantas Kėvalas atkreipia dėmesį, kad elektroninės cigaretės virto pelningu verslu, kurio pagrindinė auditorija – jauni žmonės. Su šiuo opiu skauduliu susidūrę tėvai dažnai nežino, kaip tinkamai elgtis, kur ieškoti pagalbos(...).
Šiais laikais viena iš aktualiausių problemų, susijusių su šeimos sveikata, – priklausomybių tema. LSMU Vaikų ligų klinikos vadovas Prof. Rimantas Kėvalas atkreipia dėmesį, kad elektroninės cigaretės virto pelningu verslu, kurio pagrindinė auditorija – jauni žmonės. Su šiuo opiu skauduliu susidūrę tėvai dažnai nežino, kaip tinkamai elgtis, kur ieškoti pagalbos, o kai kurie net tinkamai neįvertina ilgalaikio rūkymo pasekmių.
„Europos Pediatrijos Akademija skelbia: vienkartinės e-cigaretės vaikams pavojingesnės nei klasikinės cigaretės, o ilgalaikis jų rūkymas siejamas su padidinta rizika. Dar rimtesnė grėsmė – per šiuos įrenginius plintančios naujos psichoaktyviosios medžiagos. Kita, ne mažiau žalinga priklausomybė – išmanieji įrenginiai ir socialiniai tinklai, kurie silpnina empatiją ir gebėjimą bendrauti. Nors technologijos sparčiai kinta, tačiau vertybės turi išlikti: pagarba, atsakomybė ir žmogiškas ryšys – tai pamatas, kurio nepakeis jokia dirbtinio intelekto pažanga“, – įsitikinęs prof. R. Kėvalas.
Pasak sveikatos psichologės, lektorės dr. Rozos Joffė-Luinienės, dažnai tai, kas yra nuolat matoma kasdienybėje, gali pasirodyti kaip norma. Būna, tėvai „nurašo“ problemą tarsi ji neegzistuotų, nes taip elgiasi nemažai paauglių. Arba jaučiasi bejėgiai kažką pakeisti.
„Pagrindinis klausimas, kurį turėtume kelti – kaip konkretus elgesys veikia mūsų/vaiko/šeimos gerovę, sveikatą, santykius? Iš kur tai kyla? Ką šis elgesys suteikia, o ką prarandame? Kokie poreikiai už to slypi? Kai geriau suprantame priklausomybių formavimosi mechanizmą bei priežastis, atsiranda galimybė tai keisti, pasirūpinant tiek vaiko, tiek savo, tiek visos šeimos gerove ir sveikata“, – teigė dr. R. Joffė-Luinienė.
Pasak sveikatos psichologės, lektorės dr. Rozos Joffė-Luinienės, dažnai tai, kas yra nuolat matoma kasdienybėje, gali pasirodyti kaip norma. Būna, tėvai „nurašo“ problemą tarsi ji neegzistuotų, nes taip elgiasi nemažai paauglių. Arba jaučiasi bejėgiai kažką pakeisti.
Šioje konferencijoje dėmesys bus skirtas ir mitybai, kuri taip pat kelia tėvams nemažai iššūkių. Pasak mitybos specialistų, sveikatai palanki mityba – irgi viena iš svarbiausių šeimos vertybių. Gydytojos dietologės, psichoterapeutės Kristinos Jasmontienės teigimu, šeimos mitybos įpročiai augančiam vaikui yra tarsi DNR, kuri ateityje lemia jo valgymo elgseną ir, be abejo, sveikatą. Taigi, tėvų pasirinkimai vaikams tampa modeliu, kuris gali tapti tvirtu pagrindu, įkvepiančiu sveikai gyvensenai, tačiau netinkami įpročiai taip pat lengvai perduodami, todėl suaugusiųjų atsakomybė šiuo klausimu yra itin svarbi. Kaip liaudies išmintis byloja, norint pakeisti aplinką, pirmiausia reikia pradėti nuo savęs.
Renginyje tėveliai pasisems žinių ir apie fizinio aktyvumo naudą, kokią įtaką tai daro šeimos sveikatai bei gerovei. Lietuvos sporto universiteto ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius dr. Arūnas Emeljanovas teigia, kad fizinis aktyvumas svarbus ne tik mūsų fiziniam kūnui, psichikos sveikatai, bet ir socialinei gerovei.
„Sportuojantys vaikai turi daugiau draugų, o tai labai teigiamai veikia jų nuotaiką, emocijas, gebėjimą bendrauti. O jei kartu sportuoja visa šeima, taip gerinama ne tik visų šeimos narių sveikata, bet ir jų tarpusavio santykiai“, – akcentavo profesorius A. Emeljanovas.
Konferencijoje bus aptartos temos, artimos kiekvienai šeimai: emocinė sveikata ir streso valdymas šeimoje; subalansuota mityba visiems šeimos nariams; tėvystės iššūkiai, fizinis aktyvumas ir psichologinis atsparumas. Taigi šioje visos dienos nemokamoje konferencijoje turėsite galimybę įgyti naudingų „įrankių“, kurie padės pasirūpinti šeimos tiek fizine, tiek emocine sveikata.
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ragina tėvelius ateiti pasisemti įkvėpimo veikti!
Vaikams – pramogos ir edukaciniai žaidimai
Organizatoriai sudaro galimybę atvykti ir tėveliams, kurie neturi kur palikti atžalų, bet nori dalyvauti sveikatos konferencijoje. Kol suaugusieji klausysis pranešimų, vaikai turės galimybę linksmai ir saugiai praleisti laiką žaidimų zonoje, kur jų lauks: kūrybinės dirbtuvėlės, sportinės ir edukacinės veiklos. Mažųjų dalyvių užimtumu ir pramogomis pasirūpins sveiko laisvalaikio studija „Sveiki Sveiki“, kvapų laboratorijos „Aromáma“ edukatoriai, vaikų kūrybiškumo studija „Kuria Vaikai“, edukatoriai iš „Vasaros nuotykių ir fantazijų stovyklos“, stebuklingą ir magišką atmosferą kurs studija „Fun Story“, o animatoriai iš vaikų žaidimų kambario „Linksmas lagaminas“ linksmins vaikus ir vaišins spragėsiais. Tai – puiki proga šeimoms praleisti prasmingą dieną, kur kiekvienas ras kažką naudingo!
Renginio dalyvių bei pranešėjų laukia malonios staigmenos ir dovanos, kuriomis pasirūpins dantų priežiūros prekių gamintojas „Curaprox“, BENU vaistinė, natūralios kosmetikos ir aliejų gamintojas „Aromáma“, natūralių užkandžių gamintojas „Žali Žali“, „Uriage“, „Novaraisčio žolynai“.
Renginio data: 2025 m. lapkričio 29 d.
Laikas: nuo 10.30 val.
Vieta: Verslo lyderių centras BLC, K. Donelaičio g. 62, Kaunas.
Registracija į renginį – čia.
Daugiau informacijos apie renginį:
Svetainėje – čia.
Socialiniuose tinkluose – čia.
Naujausi komentarai