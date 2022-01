Uostamiestis nusimeta kalėdinį rūbą: neliks šventinių papuošimų

Liks tik instaliacija

Kalėdinių girliandų, šventinių burbulų turėtų nelikti per mėnesį. Šalia eglutės esantys kontūrai ir kitos puošmenos bus išmontuojami per kelias dienas.

Viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" komunikacijos koordinatorė Živilė Putnienė teigė, kad Teatro aikštėje svarstoma palikti instaliaciją "Laiko spalvos 770".

"Galbūt kai kuriuos papuošimus pavyks demontuoti per dieną, kitus užtruks kiek ilgiau. Šviesos tunelis liks, kol kas be muzikos, tik su šviesomis. Veikiausiai tik savaitgaliais veiks su muzika. Dar ieškosime sprendimo, kad vietiniams gyventojams būtų patogu, kad netrukdytų ir per daug neerzintų. Kadangi šie metai yra jubiliejiniai, manau, kad prasminga instaliaciją palikti bent jau iki planuojamo Šviesų festivalio", – sakė Ž.Putnienė.

Eglė tęs gyvenimą

Nutarta, kad mažoji miesto eglutė keliaus į bendrovę "Klaipėdos želdiniai". Ten ją patikrins, įvertins būklę.

"Eglutė bet kokiu atveju keliaus į "Klaipėdos želdinius". Jie kalbėjo, kad eglę sodins į derlingesnę žemę, kad ji tvirčiau ir greičiau galėtų kabintis šaknimis ir augti. Tikimės, kad viskas bus gerai, taip, kaip įsivaizdavome ir kaip planavome, ir kad eglutė tikrai tęs savo gyvenimą", – vylėsi komunikacijos koordinatorė.

Trikampiai, imituojantys eglutės kontūrus, bus demontuoti, bet išsaugomi su perspektyva ateityje panaudoti kitu būdu.

"Eglės vidinis konstruktyvas, pagamintas iš metalo, nebus demontuotas. Jis bus saugomas tokiu pavidalu, koks yra, bus nuimama tik apdaila – veidrodiniai, sidabriniai elementai, kurie irgi bus išsaugoti ir nukeliaus pas mus į sandėlį", – kalbėjo Ž.Putnienė.

Dirbs visą mėnesį

Bendrovės "Glassbel Baltic" dovanotas stiklinis gaubtas veikiausiai grįš pas jos atstovus.

Ž.Putnienės teigimu, jie geriausiai žinos, ką su gaubtu daryti.

Jeigu neras sprendimo, kur 150 kg sveriantį stiklinį gaubtą panaudoti, siūloma jį utilizuoti.

Klaipėdos savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė Silvija Mockuvienė nurodė, kad visiems miesto kalėdiniams papuošimams buvo skirta 179 596 eurai.

Iš minėtos sumos papuošimų pakabinimui, nukabinimui, remontui skirta 131 626 eurai.

"Viską atjungsime pirmadienį. Per dieną visko nukabinti neįmanoma. Pirmadienį bus išjungtas šventinis apšvietimas, o po to ir gatvių apšvietimas. Nukabinti užtruksime ne kelias dienas, o mėnesį. Nes per mėnesį papuošimai pakabinami, per mėnesį juos ir nukabins", – patvirtino Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė.