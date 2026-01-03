Uostamiestyje per šventes susirgimų fiksuota mažiau

Palyginus 51 (gruodžio 15–21 d.) ir 52 (gruodžio 22–28 d.) 2025 m. savaites, bendras sergamumo ŪVKTI rodiklis nukrito nuo 828,8 iki 514,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Gruodžio 15–21 d. Klaipėdoje sergamumo gripu atvejų būta 929, ŪVKTI atvejų skaičius buvo 1 866, COVID-19 ligos atvejų skaičius siekė 55. O gruodžio 22–28 d. sergamumo gripu atvejų skaičius siekė 865, ŪVKTI atvejų buvo 877, COVID-19 ligos atvejų – 28.
Panaši tendencija fiksuojama visoje Lietuvoje. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, paskutinę metų savaitę (52-ąją) bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 766,3 atvejo 100 tūkst. Lietuvos gyventojų.
Pasak specialistų, yra įprasta, kad sergamumo rodikliai per žiemos moksleivių atostogas mažesni, nes apskritai mažiau žmonių kreipiasi į gydytojus.
NVSC duomenimis, dėl gripo iš viso Lietuvoje į ligonines paguldyta 250 asmenų, dėl COVID-19 ligos – 33. Dėl šių ligų 19 asmenų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.
„Visgi gripo sezonas tebesitęsia, tad NVSC specialistai pataria ir toliau elgtis atsakingai – pajutus simptomus nesilankyti žmonių susibūrimuose, kad neplatintume virusų ir neužkrėstume kitų, taip pat laikytis pagrindinių prevencijos priemonių“, – priminė specialistai.
