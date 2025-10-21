Uostas miestui. Investicijos į Klaipėdos infrastruktūros gerinimą

Žengė dar vieną žingsnį
Pirmadienį šalia jau pradėto remontuoti Šilutės plento ruožo nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės vyko sutarties dėl lėšų, skirtų privažiavimo prie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kelių, rekonstravimo ir tiesimo projektų perdavimo Klaipėdos savivaldybei pasirašymo ceremonija.
Prie miesto sistemos susisiekimo tobulinimo Uosto direkcija prisideda nuolat – pastaraisiais metais uostas padėjo įgyvendinti ne vieną projektą, kad miestiečiai galėtų gyventi patogiau ir saugiau.
Tad spalio 20-ąją žengtas dar vienas žingsnis – pasirašyta sutartis, užtikrinanti, kad šios investicijos tęsis ir ateityje.
Džiaugiuosi, kad radome susitarimą.
Pagalba – ir miestui, ir uostui
Ceremonijos pradžioje A. Latakas pasidžiaugė, kad darbai jau vyksta ir kad dalį jų galės apmokėti Uosto direkcija.
„Tikiuosi, kad mūsų prisidėjimas tikrai padės tiek uostui, tiek mūsų mylimam miestui“, – sakė A. Latakas.
A. Vaitkus padėkojo Uosto direkcijai už prisidėjimą prie uostamiesčio gatvių tvarkymo ir pridūrė, kad šis procesas svarbus ne tik Klaipėdai.
„Džiaugiuosi, kad radome susitarimą bent keleriems metams į priekį. Ačiū Uosto direkcijai, jos vadovui ir visiems darbuotojams, be išimties, kurie dalyvaus šitame procese, tvarkant miesto gatves, ypač tas, kurios yra privažiuojamosios į uosto teritoriją, laisvąją ekonominę zoną (LEZ)“, –kalbėjo Klaipėdos meras.
Po sveikinimo kalbų buvo pasirašyta ir sutartis.
Po to A. Latakas A. Vaitkui perdavė simbolinį 3,4 mln. eurų čekį, kuriame parašyta, kad jis skirtas privažiavimo prie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kelių rekonstravimo ir tiesimo projektams, numatytiems 2025–2027 m.
Susiduriama su iššūkiais
A. Vaitkus taip pat pasidalijo, su kokiais iššūkiais šiuo metu tenka susidurti, kalbant apie transporto srautų valdymą, infrastruktūros apkrovas ir finansinės naštos paskirstymą tarp miesto ir valstybės institucijų.
„Šiais metais priėmėme sprendimą nuo Rimkų žiedinės sankryžos iki Baltijos prospekto sankryžos sutvarkyti įspaudas, kurias paliko sunkusis transportas, važiuojantis šiame gatvės ruože. Džiaugiuosi, kad pagaliau turime santykį su Uosto direkcija. Po milijoną kasmet prisidedame“, – pabrėžė A. Vaitkus.
Aplinkkelis – būtinas
A. Latakas teigė, kad būtina užtikrinti patogius, efektyvius ir visoms pusėms priimtinus susisiekimo sprendimus, siekiant išvengti konfliktų tarp gyventojų, verslo ir transporto srautų.
„Uosto ilgis – apie 12 km. Taip jau nuo seno susiklostė, kad visi keliai į uostą veda per Klaipėdą, ir nieko nepadarysi. Norint, kad į uostą atvažiuotų mašinos, kad jos „neužkimštų“ kelių ir kad nebūtų problemos tarp gyventojų, tarp įmonių, kurios dirba mieste, kurios turi atvežti savo prekes, tarp įmonių, kurios atveža į miestą tam tikrus daiktus, mums reikia pasirūpinti, jog tie keliai būtų patogūs bei geri visiems“, – kalbėjo A. Latakas.
Pasak jo, nuo 2020-ųjų Uosto direkcija miesto infrastruktūros gerinimui skyrė apie 9 mln. eurų.
Jis taip pat akcentavo, kad uostas nuolat prisideda prie miesto kelių tvarkymo, tačiau norint spręsti problemą būtina ilgalaikė strategija ir nauji sprendimai, tokie kaip pietinis aplinkkelis bei efektyvesnis sunkiojo transporto nukreipimas už miesto ribų.
Skirtas lėšas savivaldybė panaudos dviem projektams: Šilutės pl. ruožo nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g. bei J. Janonio g., Švyturio g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos rekonstrukcijos darbams. Tačiau įgyvendinamų projektų sąrašas, atsižvelgiant į situaciją, gali būti keičiamas.
