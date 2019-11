V. Grubliauskas: sudėtingos sankryžos rekonstrukcija bus didelis iššūkis miestui

Rubrikos tikslas – užtikrinti nuolatinį miestiečių bei vietos valdžios bendravimą. Klausimus siųskite e. paštu merui@kl.lt. Jų sulaukiama daugiau nei yra vietos puslapyje, tad dalis atsakoma asmeniškai, o aktualūs gausesnei skaitytojų grupei rubrikoje publikuojami vėliau.

– Kada prasidės Baltijos pr. ir Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija? Kas daroma, kad vykdant darbus nebūtų paralyžiuotas eismas mieste?

– Šios sankryžos rekonstrukcija bus didelis iššūkis miestui, tačiau pokyčiai būtini ir neišvengiami. Augant tiek uosto, tiek miesto bei rajono gyventojų transporto srautams, apie jokį projekto atidėjimą kalbos būti negali. Tokios pozicijos laikosi miestas, siekiantis užtikrinti savo gyventojų interesus, tikiuosi, kad tokios pat pozicijos nuosekliai laikysis ir Vyriausybė, nuolat pabrėžianti uosto svarbą visos valstybės mastu – natūralu, jog kartu tikimės dėmesio ne tik pačiam uostui, bet ir į uostą važiuojančių transporto srautų suvaldymui.

Reikia nusiteikti, kad vykdant darbus patirsime nepatogumų.

Baltijos pr., Šilutės ir Vilniaus pl. sankryžos rekonstrukcijos projektas jau baigiamas, tad planuojame, kad gruodį galėsime pradėti viešųjų pirkimų procedūras darbus vykdysiančiam rangovui parinkti, o darbai sankryžoje, realu, kad prasidės artėjančių metų vasarą.

Pagal projektą, čia iškils estakada, kuria transportas judės rytų–vakarų kryptimi, po estakada liksianti žiedinė sankryža bus pertvarkyta į vadinamąjį turbo žiedą, taip pat bus praplėstas ir rekonstruotas Vilniaus plente esantis geležinkelio viadukas, ties kuriuo prasidės estakada.

Numatoma, kad darbai gali trukti apie dvejus su puse metų, tačiau tam, kad procesas vyktų maksimaliai glaustais terminais, būtinas ne vien savivaldybės dėmesys. Vyriausybės suplanuotas 10 mln. eurų finansavimas – tai tik geras pirmasis patiekalas, nes visa projekto įgyvendinimo kaina gali siekti apie 36 mln. eurų. Dar apie 4,7 mln. gali kainuoti geležinkelio viaduko rekonstravimas, tačiau šiuos darbus pagal pasirašomą bendradarbiavimo sutartį turėtų finansuoti Lietuvos automobilių kelių direkcija, nes geležinkelio viadukas – jai priklausantis statinys.

Reikia nusiteikti, kad vykdant darbus patirsime nepatogumų, tačiau siekiame, kad jų būtų kiek įmanoma mažiau. Iš pradžių bus klojami inžineriniai tinklai, statoma estakada – tai darbai, dėl kurių didelių ir ilgalaikių eismo ribojimų neplanuojame. Didžiausias iššūkis kalbant apie transporto srautų suvaldymą – pačios žiedinės sankryžos pertvarkymas, kurį planuojame jau 2021-aisiais, tačiau tikimės, kad iki to laiko turėsime papildomą jungtį su keliu Klaipėda–Šilutė. Išvažiuoti į šį kelią bus galima iš Statybininkų prospekto per LEZ teritoriją, kur bus įrengta laikina geležinkelio pervaža. Taip pat siekiame, kad iki to laiko būtų atlikta didžioji darbų dalis kitose svarbiose miesto susisiekimo jungtyse, t. y. Tilžės, Pajūrio, Joniškės gatvėse.

Tilžės gatvės rekonstrukcija gali būti atnaujinta dar šį mėnesį – sutartis su rangovu jau pasirašyta. Žinoma, šaltuoju sezonu gali būti atliekami ne visi darbai, žiemą numatyta ir technologinės pertraukos galimybė, tačiau pavasarį šio ruožo bus galima imtis iš esmės. Kaip daugelis turbūt žino, darbai čia buvo sustoję, nes juos vykdžiusi įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais ir nebepajėgė įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl savivaldybei teko nutraukti sutartį ir pradėti viešųjų pirkimų procedūras iš naujo.

Kitos svarbios miesto susisiekimo sistemos arterijos – Joniškės gatvės rekonstrukcija jau vyksta, projektas apima ir Šienpjovių gatvelės rekonstravimą, ties šia vieta dabar ir dirba kelininkai. Pabaigus darbus čia, bus keliamasi į pačią Joniškės gatvę, tada transportas galės judėti per Šienpjovių gatvelę arba Jaunystės gatvę. Vėliau bus rekonstruojama ir Joniškės bei Liepų g. sankryža, sieksime, kad čia darbai būtų atlikti iki kitų metų rugsėjo 1 d.

Artėjančiais metais numatoma ir Pajūrio gatvės rekonstrukcija. Darbų pradžia planuojama pavasarį, o trukmė – apie pusantrų metų, tačiau ir čia sieksime, kad didžioji darbų dalis būtų atlikta iki pradedant rekonstruoti Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinę sankryžą.

Suprantama, vienos Baltijos prospekto sankryžos rekonstrukcija neišspręs visų dėl uosto veiklos kylančių problemų. Būtinos ir naujos jungtys, todėl deramo dėmesio iš Vyriausybės tikiuosi ir Statybininkų prospekto tęsinio bei Pietinio aplinkkelio tiesimui. Apie tai dar kartą priminiau per Vyriausybėje spalio 22-ąją vykusį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos posėdį. Nors iš kai kurių posėdžio dalyvių nuskambėjo pasakymas, kad Lietuvoje savo eilės laukia 17 aplinkkelių, su visa pagarba kitiems miestams ir rajonams, mano pozicija aiški – apie Klaipėdą kalbant kaip apie vienintelį uostą, akcentuojant uosto svarbą valstybei, negali Klaipėdos pietinis aplinkkelis, Baltijos ar Statybininkų prospektas stoti į bendrą eilę.