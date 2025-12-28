Vėjas padiktavo savo taisykles: uostamiestyje – laikini pramogų ribojimai

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Klaipėdos šventės“.
„DĖMESIO!
Dėl smarkaus vėjo šįvakar – gruodžio 28 d., sekmadienį, KAKĖS MAKĖS parkas NEVEIKS.
Parkas neveiks siekiant apsaugoti lankytojus nuo galimų grėsmių.
Dėkojame už supratingumą“, – rašoma pranešime.
Sprendimas priimtas atsižvelgiant į šalyje siautėjančius stiprius vėjo gūsius, kurie pajūryje vietomis siekia beveik uraganinį stiprumą.
Specialistai ragina gyventojus vengti atvirų erdvių, ypač parkų, medžių ar laikinų konstrukcijų.
Naujausi komentarai