Ventės rage pasiektas neeilinis rekordas

Ventės rago gaudyklės pilnos paukščių. Saulėtas rytas ir palankus pietvakarių vėjas suginė paukščių būrius. Tinklus užgulė zylės.
Zylės į Ventės rago gaudykles jau antrą savaitę puola. Žieduotojams net iki kraujo pirštus sužnaibo. Nors ornitologai juokauja, kad antro žiedo zylėms nemauna.
„Neseniai buvo mėlynoji zylė su Italijos žiedu – paleidome su tuo pačiu. Antro žiedo nededam“, – aiškino ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys.
„Jeigu norite žinoti, iš kur atskrido – reikia paklausyti, kaip šneka. Jei estiškai – iš Estijos, latviškai – iš Latvijos. Mes dažniausiai pagal žiedus susišnekame“, – pasakojo ornitologas Vytautas Eigirdas.
Ornitologai spėjo, jog zylių žiedavimo rekordas bus pasiektas – iki 5 tūkst. zylių per dieną.
„Dabar jau kelios dienos pučia pietvakarių vėjas ir paukščiai pradėjo skristi. Praėjusią dieną irgi pūtė pietvakarių vėjas, bet lijo, tokių skaičių nebuvo – vos kelis šimtus pagavome“, – pridūrė ornitologas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ne tik zylių žiedavimo rekordus fiksuoja ornitologai, bet ir asmeninius.
„Milijoninis – juodagalvė devynbalsė, vienas gražiausių čiulbančių paukščių. Pusė milijoninis – strazdas giesmininkas. O pirmas paukštis, kurį žiedavau prieš 48 metus, buvo didžioji zylė“, – prisiminė stoties vedėjas V. Jusys.
Kad paukščiams spėtų žiedus užmauti, Ventės rage sulaukta talkininkų. Tomas iš Vokietijos jau dešimt metų taip atostogauja. Anot jo, tai įdomiausias gyvenimo laikas.
Ornitologai stebisi, kad zylės šiemet galvas pameta jau ne pirmą kartą. Liepą per tris dienas net 700 jų sužiedavo.
„Liepos mėnesį, kai paprastai mėlynųjų zylių migracija prasideda rugsėjo 5–10 dienomis, šiemet jau antra banga pasitaikė. Kodėl jos liepos mėnesį skrido – niekas nežino. Aš jų klausiau – jos man neatsakė“, – šmaikštavo V. Jusys.
Po zylių gaudyklėse laukiama kitų paukščių, ypač retų.
„Įkliuvo mažoji starta. Lietuvoje tokių per visą žiedavimo istoriją pagauta tik keli. Jie gyvena Suomijoje, Rusijoje, o pas mus tik kartais praskrenda“, – pastebėjo ornitologinės stoties vedėjas.
Pasak ornitologų, jau prasidėjo intensyvi rudeninė paukščių migracija.
„Devynbalsės, pečelindos, kelių rūšių musinukės, liepsnelės – tokių įvairesnių rūšių. Jos nėra retos, bet mes jų daug mažiau pagauname ir sužieduojame. O kai zylės pradeda skristi – jau nelabai ką gali bepagauti. Baltabruviai nykštukai skrenda kartu su paprastaisiais nykštukais“, – aiškino V. Eigirdas.
Tad šie metai itin gausūs paukščiais – Ventėje jau sužieduota apie 50 tūkst. jų.
Tik kokia bus žiema, paukščiai neva nebemoka pranašauti. Vis šiltėjantys orai verčia dalį jų keisti įpročius – kone du šimtai rūšių svetur šilumos nebeieško.
