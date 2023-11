Visuomenės saugumui gerinti – policijos ir savivaldybės projektas

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Klaipėdos apskr. VPK) ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jau kelerius metus vykdo prevencinį projektą „Stebima Klaipėda – saugesnė“ (toliau − Projektas). Juo siekiama užtikrinti nusikalstamų veikų ar administracinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiaus nuoseklų mažėjimą, efektyviai pasitelkiant vaizdo stebėjimo sistemas ir policijos pareigūnų pajėgas Klaipėdos mieste.

Per pastaruosius ketverius metus iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto skirta daugiau nei 86 tūkst. Eur Projektui įgyvendinti (2023 m. – 25 tūkst. Eur). Buvo modernizuojamos Klaipėdos apskr. VPK patalpos, kuriose vyksta vaizdo stebėjimas, bei patalpos, kur aptarnaujami pranešėjai (pareiškėjai), nukentėję nuo teisės pažeidėjų. Projekto lėšomis įsigytos vaizdo stebėjimo sistemos ir atnaujinta kita įranga sklandžiam tiek viešosios, tiek kriminalinės policijos pareigūnų darbui užtikrinti ir jo efektyvumui gerinti. Pernai buvo nupirktas keturratis su transportavimo priekaba, šiemet – du elektriniai dviračiai. Šios transporto priemonės pakeičia greitai nusidėvinčią įrangą ir sudaro sąlygas būti ten, kur automobiliai negali patekti, gerina pareigūnų mobilumą ir sutrumpina reagavimo laiką, leidžia būti arčiau visuomenės – pareigūnai gali tiesiogiai bendrauti su gyventojais ir miesto svečiais, puoselėti teigiamus santykius su bendruomene. Be to, už šių metų Projekto lėšas į įvykius reaguojančių policijos pajėgų automobiliuose bus įrengti papildomi LED žibintai, kurie pagerins pareigūnų darbo sąlygas dirbant prastai apšviestose ir neapšviestose miesto teritorijose.

Šis Projektas − tik vienas iš keleto prevencinių saugios kaimynystės projektų, kuriems finansavimą skiria Klaipėdos miesto savivaldybė. Į miesto saugumą pažvelgus per statistikos prizmę, akivaizdu, kokie naudingi tokie projektai: per pastarąjį dešimtmetį Klaipėdos mieste nusikalstamų veikų, tenkančių šimtui tūkstančių gyventojų, sumažėjo daugiau nei perpus, o Klaipėdos apskrities gyventojų pasitikėjimas policija lenkia šalies vidurkį ir siekia 86 proc. Policijos ir savivaldos partnerystė, pagrįsta bendravimu, bendrais tikslais ir skiriamais finansiniais ištekliais, atlieka esminį vaidmenį sprendžiant unikalius iššūkius, su kuriais susiduria Klaipėda. Bendros iniciatyvos, tokios kaip saugios kaimynystės programos ir bendruomenės policija, stiprina šiuos ryšius, o į bendruomenę orientuotas požiūris didina pasitikėjimą, skatina glaudesnį institucijų bendradarbiavimą, bendruomenės narių įsitraukimą, išsiskiria kaip svarbus veiksnys užtikrinant miesto gyventojų saugumą ir gerovę.