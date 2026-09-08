Vyriausybės desantas Klaipėdoje: klausimai liko tie patys

Darbinio susitikimo metu aptarti Vakarų Lietuvai bei uostamiesčiui aktualūs strateginiai klausimai. Iš esmės – tie patys, kurie svarstyti lygiai prieš aštuonis mėnesius, kai čia lankėsi tuometė premjerė Inga Ruginienė.
Kaip ir sausio viduryje, taip ir šiandien, Vyriausybės ir Klaipėdos miesto atstovų pokalbio metu daug dėmesio skirta Jakų žiedo rekonstrukcijos ir pietinio aplinkkelio klausimams.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus dar vienai tos pačios kadencijos Vyriausybei kartojo, kad šie projektai stringa jau daugelį metų, o kasdien Klaipėdoje dėl to susidaro spūstys, kyla ir saugumo rizikų.
Prieš 8 mėnesius analogiško susitikimo metu ministrė pirmininkė pažymėjo „matanti galimybių procesą paspartinti“.
Per antradienio susitikimą aiškėjo, kad paspartinimas vyksta labai lėtai arba visai nevyksta, pavyzdžiui, kalbant apie Klaipėdos centrinio pašto pastato ateitį.
Finansavimo vienam svarbiausių miesto simbolių valstybės biudžete iki šiol neatsirado, nors anksčiau buvo sutarta, kad Kultūros ministerija pasirūpins pastato sutvarkymu, o savivaldybė – jo panaudojimu.
Šiandien, kaip ir prieš aštuonis mėnesius tuometės vyriausybės vizito metu Klaipėdoje, vėl kalbėta apie Šv. Jono bažnyčios atstatymo projektą, bet ir kalbos liko tik kalbomis.
Tiesa, šį kartą Vyriausybės atstovai Klaipėdoje viešės dvi dienas, planuojami susitikimai su su uosto vadovybe, verslininkais, Klaipėdos Universiteto bei Klaipėdos universiteto bendruomene.
Paklaustas, kiek šis socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės vizitas į Klaipėdą susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais, premjeras M. Sinkevičius patikino, jog nesusijęs.
(be temos)
(be temos)
(be temos)