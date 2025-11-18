Žaliasis Klaipėdos uosto kursas: netrukus prišvartuoti tarptautiniai keltai galės išjungti variklius

„Klaipėdos uosto žaliasis kursas įgauna apčiuopiamą formą – tvarumas nebėra tik siekis. Elektros tiekimo nuo kranto įranga leis keltams pirmiesiems uoste išjungti variklius ir sumažinti poveikį aplinkai beveik iki nulio. Ateityje tą padaryti galės ir kiti laivai. Tai ne tik žingsnis technologijų pažangos link, bet ir mūsų įsipareigojimas miestui, jo žmonėms ir švaresnei jūros ateičiai“, – sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Elektros tiekimo nuo kranto įrenginiai šiomis dienomis atgabenti į Klaipėdos konteinerių terminalą ir Centrinį Klaipėdos terminalą. Pirmajame veiks vienas įrenginys, galintis tiekti elektrą laivams, o Centriniame Klaipėdos terminale – trys. Iš Estijos į Klaipėdos uostą atgabenti įrenginiai iškart pradėti montuoti minėtų terminalų krantinėse. Pastatyta įranga bus jungiama prie elektros tinklų bei atliekami jos derinimo, išbandymo darbai. Planuojama, kad projektas bus užbaigtas ateinančių metų pradžioje ir į minėtus terminalus atplaukiantys keltai galės prie krantinių stovėti išjungę variklius.
Šis projektas – tarsi įsibėgėjančios elektrifikacijos Klaipėdos uoste ženklas. Kaip skelbta anksčiau, vienas elektros tiekimo nuo kranto įrenginys Klaipėdos uoste atsirado rugsėjį. Uosto direkcijos lėšomis Laivyno bazėje sumontuota įranga svarbiausia kol kas bus vandeniliu ir elektra varomam atliekų surinkimo laivui, kuris jau baigiamas statyti. Šiuo metu Klaipėdos konteinerių terminale ir Centriniame Klaipėdos terminale montuojami įrenginiai yra pritaikyti būtent Klaipėdos uostą su Danija, Švedija, Vokietija ir Lenkija jungiantiems keltams ir ro-ro laivams, kurie gabena riedamuosius krovinius. Artimiausiais metais tokius įrenginius ketinama pastatyti ir kituose terminaluose, kur jais galėtų pasinaudoti kruiziniai ir konteineriniai laivai.
Skaičiuojama, kad prie kranto stovintys laivai sukuria 41 proc. visų emisijų uoste. Ateityje visiškai elektrifikavus krantines, emisijos turėtų sumažėti net apie 33 proc. Galimybės laivams tiekti elektrą nuo kranto bus naudingos siekiant mažinti Klaipėdos uosto veiklos pėdsaką aplinkoje ir iškastinio kuro naudojimą bei tiesiogiai prisidės prie klaipėdiečių gyvenimo kokybės gerinimo.
Europos komisijos finansavimas Klaipėdos uosto krantinių elektrifikavimo projektui numatytas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) Transporto programą. Projektui, kurio vertė siekia apie 10 milijonų eurų, įgyvendinti numatytas 8,6 milijono eurų siekiantis ES finansavimas.
