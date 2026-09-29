Žiniasklaida: „Lukoil“ šiais metais gaus leidimą išgauti naftą šalia Kuršių nerijos

Telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku, tačiau neseniai telkinys „Nadežda“ buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono.
Rusijos Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinio Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar ji ribosis su Baltijos jūros akvatorija, todėl „Nadežda“ į apsaugos zoną nepateks.
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