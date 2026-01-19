 Žiniasklaida: Žemaitaitis įsigijo prabangų butą pajūryje

2026-01-19 09:12
ELTOS inf.

„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis įsigijo naujos statybos butą Palangoje, skelbia portalas „Delfi“.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Žinią apie naująjį šeimos pirkinį portalui patvirtino pats politikas, tačiau atskleisti jo kainos nepanoro.

„O kodėl aš turėčiau išduoti, kiek mokėjau? Kai gegužės mėnesį pamatysite deklaraciją, ir sužinosite. Kiek buvo skelbime, tiek ir mokėta“, – „Delfi“ sakė R. Žemaitaitis.

Tiesa, „aušriečių“ lyderis patvirtino, kad pirkdamas butą ėmė paskolą iš banko.

R. Žemaitaičio įsigytas 71 kv. metro ploto butas yra Vytauto gatvėje.

Anot projekto „Melno rezidencija“ vystytojų, už beveik 68 kvadratų apartamentus prašoma 325 tūkst. eurų.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
būstas pajūryje
būstas Palangoje

FY
geras pasirinkimas, sveikinu.
0
0
realybė
Žemaitaitis daug metų seime, dirbo ir ES parlamente, tėvas- stiprus ūkininkas... Buto pirkimui politikas ėmė paskolą! Konservatliberalų niekšai, savo landsbergių , navickų, trinkųnų turtus skaičiuokite! Gal protestuokite, kai teisėjai nnavickų gyvenamą namą įteisina teismuose kaip dirbtuves! "Šventieji " konservatoriai su apmokama spauda nerimsta!
1
0
tiesa
Remigijus Ž. - viešas asmuo, NT pirkinys deklaruotas, pirktas su paskola ir pradiniu įnašu, pinigai uždirbti teisėtai, mokesčiai sumokėti....kur problema? Gal geriau pasidomėti kokiu būdu T-Lapinas įsigijo ( iškart po bairaktar afioros) prabangų kotedžą Nidos pajūrio kopose? Ne ? Galbrieliaus sklypas Vilniuje už 1 eurą irgi ne? PaCryotkos Raselės J. brolio varkės Rusijoje irgi ne? Ignitis? NEEEEEE
3
-2
