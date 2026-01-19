Žiniasklaida: Žemaitaitis įsigijo prabangų butą pajūryje

Žinią apie naująjį šeimos pirkinį portalui patvirtino pats politikas, tačiau atskleisti jo kainos nepanoro.
„O kodėl aš turėčiau išduoti, kiek mokėjau? Kai gegužės mėnesį pamatysite deklaraciją, ir sužinosite. Kiek buvo skelbime, tiek ir mokėta“, – „Delfi“ sakė R. Žemaitaitis.
Tiesa, „aušriečių“ lyderis patvirtino, kad pirkdamas butą ėmė paskolą iš banko.
R. Žemaitaičio įsigytas 71 kv. metro ploto butas yra Vytauto gatvėje.
Anot projekto „Melno rezidencija“ vystytojų, už beveik 68 kvadratų apartamentus prašoma 325 tūkst. eurų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)