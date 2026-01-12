Žemaitaitis Vengrijoje susitiko su užsienio reikalų ministru

„Dirbame. Diplomatiniai santykiai turi būti mezgami, bendravimas turi būti su visomis Europos Sąjungos valstybėmis ir NATO narėmis“, – Eltai pirmadienį patvirtino R. Žemaitaitis.
„Ir su ministru susitikau, ir su kitais pareigūnais susitinkame, ir su kitais ministrais susitiksime šiandien. Visa diena suplanuota“, – sakė jis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas tikina su Vengrijos užsienio reikalų ministru aptaręs įvairias temas.
„Ir ekonominį bendradarbiavimą aptarėme, dėl verslo investavimo (…), migracijos problemas“, – teigė parlamentaras.
„Daug temų iš tikrųjų. Labai daug“, – tęsė jis.
ELTA primena, jog tai jau ne pirmasis R. Žemaitaičio susitikimas su P. Szijjartu. Pernai lapkritį politikas su ministru buvo susitikęs Lietuvoje. Tuomet parlamentaras teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
Tąkart susitikimas sulaukė nemažai kritikos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
M. Sinkevičius: nereikėtų kurti alternatyvios užsienio politikos
„Nemuno aušros“ pirmininkui R. Žemaitaičiui antrą kartą per kelis mėnesius susitikus su Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru P. Szijjartu, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vadovas Mindaugas Sinkevičius tikina, jog tokios koalicijos partnerio iniciatyvos jam yra sunkiai suprantamos.
„Jis, kaip valstybės politikas, turėtų suvokti, kad (…) mes turime vieną valstybės užsienio politiką ir nereikėtų jos kurti alternatyvios, bet palieku jo paties apsisprendimui“, – pirmadienį Eltai sakė socialdemokratų lyderis.
„Kartais jis imasi iniciatyvų, kurios yra sunkiai paaiškinamos ir sunkiai suprantamos kitiems koalicijos partneriams, kurių mes iš viso turime tris“, – akcentavo M. Sinkevičius.
Jo teigimu, Lietuvos užsienio politika turėtų būti vieninga ir paremta iki šiol galiojusiomis nuostatomis, o ją vykdyti esą turėtų prezidentas ir užsienio reikalų ministras.
„Aš manau, kad užsienio politika yra šalies prezidento ir Vyriausybės in corpore dalykas, yra užsienio reikalų ministras. Ir kažkokias koalicijos partnerių ar politinės organizacijos lyderio iniciatyvas aš vertinu kaip asmenines tos partijos iniciatyvas, bet ne kaip kažkokias alternatyvias“, – kalbėjo LSDP vadovas.
„Mes esame per maža šalis, kad turėtume tris užsienio politikos vektorius. Manau, kad turime vieną (vektorių – ELTA) – saugumas, dalyvavimas NATO, ES formatuose. Tai jokios alternatyvos čia nekuriame. Čia turbūt vertinčiau kaip kažkokius R. Žemaitaičio asmeninius norus būti labiau pripažintu ES, galbūt labiau matomu ar kažkaip kitaip veikti“, – aiškino politikas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)