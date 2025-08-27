Dangėje – klaipėdiečio gyvenimo pabaiga

Tądien 8.45 val. kažkoks žmogus paskambino pagalbos telefonu ir pranešė netoli burlaivio „Meridianas“ Dangėje matantis plūduriuojantį žmogaus kūną.
Į įvykio vietą atskubėjo ne tik ugniagesiai gelbėtojai, bet ir Greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažas bei policininkai.
Gelbėtojai nuplaukė iki kūno, kuris buvo maždaug už šešių metrų nuo kranto, ir pargabeno jį į sausumą.
Medikai konstatavo negrįžtamą mirties faktą.
Policininkai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Netruko paaiškėti, kad velionis buvo klaipėdietis, šiam žmogui buvo 82 metai.
Nepaisant garbaus amžiaus jis dar dirbo pavežėju. Gal todėl namiškiai jo nepasigedo, manė, kad vyras turėjo daug darbo.
Išoriškai apžiūrėję kūną įvykio vietoje pareigūnai smurto žymių nepastebėjo. Dabar tyrėjams svarbiausia sulaukti teismo medicinos ekspertų išvados apie tai, kas lėmė šio vyro mirtį.
Tikimasi, kad tyrimui nemažai padės mirusiojo artimųjų apklausos duomenys.
