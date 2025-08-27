 Dangėje – klaipėdiečio gyvenimo pabaiga

Dangėje – klaipėdiečio gyvenimo pabaiga

2025-08-27 11:09 klaipeda.diena.lt inf.

Žmonės gimsta ir miršta kasdien ir tai nieko nestebina, bet kai mirtis ištinka viešoje vietoje ar neįprastomis aplinkybėmis, visuomenė ima nerimauti. Pirmadienį rytą Dangėje pastebėtas žmogaus kūnas sukrėtė klaipėdiečius.

Nelaimė: pranešdami apie negyvą žmogų pagalbos centrui praeiviai minėjo, kad mato jį upėje netoli burlaivio.
Nelaimė: pranešdami apie negyvą žmogų pagalbos centrui praeiviai minėjo, kad mato jį upėje netoli burlaivio. / A. Kubaičio/ BNS nuotr.

Tądien 8.45 val. kažkoks žmogus paskambino pagalbos telefonu ir pranešė netoli burlaivio „Meridianas“ Dangėje matantis plūduriuojantį žmogaus kūną.

Į įvykio vietą atskubėjo ne tik ugniagesiai gelbėtojai, bet ir Greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažas bei policininkai.

Gelbėtojai nuplaukė iki kūno, kuris buvo maždaug už šešių metrų nuo kranto, ir pargabeno jį į sausumą.

Medikai konstatavo negrįžtamą mirties faktą.

Policininkai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

Netruko paaiškėti, kad velionis buvo klaipėdietis, šiam žmogui buvo 82 metai.

Nepaisant garbaus amžiaus jis dar dirbo pavežėju. Gal todėl namiškiai jo nepasigedo, manė, kad vyras turėjo daug darbo.

Išoriškai apžiūrėję kūną įvykio vietoje pareigūnai smurto žymių nepastebėjo. Dabar tyrėjams svarbiausia sulaukti teismo medicinos ekspertų išvados apie tai, kas lėmė šio vyro mirtį.

Tikimasi, kad tyrimui nemažai padės mirusiojo artimųjų apklausos duomenys.

Šiame straipsnyje:
Dangės upė
skenduolis
paskendo vyras
Meridianas
vyras
praeiviai
pavežėjas
mirė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų