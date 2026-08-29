Daugiabučio laiptinėje – agresyvios atakos

Pasak tokia situacija besiskundusios gyventojos, butas, kuriame laikomas agresyvus šuo, yra šalia jos šeimos buto, todėl išeinant iš namų ar grįžtant tenka praeiti pro kaimynų duris.
Kaimynams jas atidarius, šuo ima garsiai loti, draskytis, veržtis į priekį ir pulti koridoriumi einančius žmones.
Nors gyvūnas vedamas pavadėliu, moteris teigia abejojanti, ar tokį šunį prireikus būtų galima kaip nors sulaikyti.
Didžiausią nerimą sukėlė rugpjūčio 25-osios įvykis.
Apie 21 val. moteris išgirdo aršiai lojantį šunį ir išėjusi į koridorių pamatė savo mažametį vaiką, grįžusį iš lifto kartu su šeimos augintiniu.
Tuo metu kaimynų šuo agresyviai lojo, draskėsi ir veržėsi link vaiko bei jo vedamo šuns.
Moteris teigė apie šuns elgesį kaimynams jau sakiusi, tačiau situacija vis tiek nesikeičia.
Dėl tokio kaimynų elgesio šeima jaučia nuolatinę įtampą – vaikas bijo vienas išeiti iš buto, naudotis liftu ir praeiti bendro naudojimo koridoriumi.
Ar tokioje situacijoje šuns šeimininkai tinkamai užtikrina gyvūno kontrolę, komentavo Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas Marius Uksas.
Skyriaus patarėjas pabrėžė, jog bendrojo naudojimo patalpose šuo turi būti vedamas taip, kad nekeltų grėsmės aplinkiniams.
„Jei vedžiojant šunis šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šunys negalėtų pasiekti žmonių ar gyvūnų ir nekeltų jiems grėsmės“, – teigė M. Uksas.
Pasak skyriaus patarėjo, gavus pranešimų apie galimus gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus, Viešosios tvarkos skyrius atlieka patikrinimus, o nustačius pažeidimų, gali būti pradėta administracinio nusižengimo teisena ir taikoma atsakomybė.
„Jeigu gyvūno laikytojas neužtikrina tinkamos gyvūno kontrolės ir dėl to kyla grėsmė asmens sveikatai, gyvybei ar turtui, gali būti skiriama administracinė bauda“, – paaiškino M. Uksas.
Nustačius, kad gyvūno laikymo reikalavimų pažeidimas sukėlė grėsmę žmogaus turtui, sveikatai ar gyvybei, pagal Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio 2 dalį gali būti skiriama nuo 50 iki 120 eurų bauda.
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