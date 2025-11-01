 Girti vyrai atsidūrė policijos komisariate

Girti vyrai atsidūrė policijos komisariate

2025-11-16 10:36 klaipeda.diena.lt inf.

Plungės policijai teko tramdyti veikėją, sukėlusį muštynes Plungėje, V. Mačerio gatvėje.

Girti vyrai atsidūrė policijos komisariate
Girti vyrai atsidūrė policijos komisariate / Asociatyvi V. Balkūno, I. Gelūno/BNS nuotr.

Incidentas fiksuotas 18.30 val. Daugiabučio namo kieme 2003 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,86 prom. neblaivumas, įžūliais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, trikdė jų rimtį ir trenkė 1990 m. gimusiam praeiviui.

Įtariamasis sulaikytas. 

Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Dar dviem piliečiams teko apsilankyti areštinėje už vairavimą išgėrus.

Klaipėdos rajono Judrėnų kaime automobilio „Opel Zafira“ vairuotojui nustatytas girtumas. 

Vyras sustabdytas šeštadienį, 16.20 val. 1977 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 2,25 prom. neblaivumas.

Dar vienas girtas vairuotojas įkliuvo Palangoje, Kuršių take.

Policija pranešė, kad šeštadienį, apie 21 val., automobilio „Audi“ vairuotojui, gimusiam 1992 m., nustatytas 2,25 prom. neblaivumas.

Šiame straipsnyje:
girti vyrai
girti vairuotojai
neblaivūs asmenys Klaipėdoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų