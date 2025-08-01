Ieško, kas iš nepilnamečio atėmė paspirtuką

Anot policijos rugpjūčio 30 d. apie 22.40 val. Baltijos pr. nepažįstamas vyriškis grasino nepilnamečiui, gimusiam 2007 metais, ir pagrobė jo elektrinį paspirtuką.
Materialinis nuostolis siekia 200 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Klaipėdoje iš nepilnamečio atėmė paspirtuką.
