Jaunimas ėmė auklėti vairuotojus: pėsčiųjų take BMW – ne vieta

Socialiniuose tinkluose paplito vaizdo įrašas, kurio veiksmas vyksta Klaipėdoje, Taikos prospekte.
Filmuotoje medžiagoje matyti automobilis „BMW X5“, kuriam kelią pastojęs jaunuolis. To priežastis – BMW vairuotoja sumanė važiuoti dviračių ir pėsčiųjų taku.
Prie vairo sėdinti moteris, panašu, prašo jaunuolio pasitraukti, tačiau šiuos prašymus jis ignoruoja.
Po įrašu – gausybė jaunuolius giriančių komentarų.
„Šaunuoliai, tegul teta deda pažymėjimą į stalčių“, – rašė vienas vyras.
„Šaunus jaunimas auga!“ – pažymėjo moteris.
Kitiems situacija pasirodė komiška.
„Gal pagalvojo tetulė, kad čia atskiras BMW keliukas“, – rašė komentatorė.
„Pripaišo punktyrinių linijų, nesuprasi, kur gatvė, kur dviračių takas“, – šmaikštavo kitas.
Feisbuko grupės „Reidas“ vaizdo įrašas
Portalui susisiekus su pareigūnais, šis atvejis jiems jau buvo žinomas.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, pranešimas dėl incidento gautas spalio 8 d.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena pagal Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnį „Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“.
Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
Pareigūnai primena, kad galimus KET pažeidimus vaizdo fiksavimo priemonėmis užfiksuoti gali ir gyventojai. Vaizdo medžiagoje turi aiškiai matytis galimo pažeidimo vieta, laikas ir pažeidimo esmė (pažeidžiamas kelio ženklo reikalavimas, automobilis stovi draudžiamoje vietoje ir pan.). Pranešimą apie galimą pažeidimą ir turimą vaizdo medžiagą jie turėtų registruoti per www.epolicija.lt. Pranešimą gavę pareigūnai vertina kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, jei reikia, jas tikslina ir sprendžia dėl atsakomybės taikymo.
