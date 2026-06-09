„Jūroje svetimų nelaimių nėra“: pratybų metu – realus pagalbos prašymas

Kaip antradienį skelbė Karinės jūrų pajėgos, laivas „Skalvis“, dalyvaujantis NATO pratybose BALTOPS 2026 prie Vokietijos krantų, susidūrė su realiu pagalbos prašymu jūroje.
„Skalvis“ sureagavo į radijo ryšiu gautą nelaimės signalą „Mayday“, reiškiantį skubų pagalbos šauksmą gresiant mirtinam pavojui. Paaiškėjo, kad vienas įgulos narys civilinėje burinėje jachtoje patyrė traumą.
Išgirdusi pagalbos šauksmą, Lietuvos laivo įgula susisiekė su Vokietijos paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centru, pasiūlė savo pagalbą ir, gavusi nurodymą, nedelsdama pajudėjo į nelaimės vietą.
„Atvykus į rajoną, „Skalvis“ parengė gelbėjimo grupę su paramediku ir buvo pasiruošęs suteikti visą reikalingą pagalbą. Netrukus į įvykio vietą atvyko Vokietijos pakrančių apsaugos laivas ir gelbėtojų sraigtasparnis, kuris evakavo nukentėjusįjį“, – pranešė Karinės jūrų pajėgos.
Pasibaigus operacijai ir gavus leidimą palikti rajoną, Lietuvos karinis laivas tęsė dalyvavimą NATO pratybose.
„Tai buvo ne BALTOPS 2026 pratybų scenarijaus dalis, o realus pagalbos prašymas jūroje, į kurį buvo reaguota vadovaujantis tarptautinėmis jūrinės paieškos ir gelbėjimo procedūromis.
Jūroje nėra svetimų nelaimių – pagalba žmogui visada yra svarbiausias prioritetas“, – pažymėjo Karinės jūrų pajėgos.
Tuo tarpu Lietuvos kariuomenė pabrėžė, kad žinia apie greitą lietuvių reakciją net ir prie ne savo krantų sąjungininkams – nusiųsta.
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