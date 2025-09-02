Kalbų apie pensiją kaina – 600 eurų

Šį kartą neprašytos viešnios su piktas kėslais 83 metų klaipėdietė, gyvenanti Debreceno gatvėje, sulaukė pirmadienio vidurdienį.
Nepažįstama moteris įtikino senjorę, kad yra socialinės paramos centro darbuotoja ir atėjo pasikalbėti apie pensiją.
Moteris įsileido nepažįstamąją į namus ir ilgokai klausėsi jos kalbos. Panašu, kad buto šeimininkė nelabai susigaudė, apie ką buvo kalbama.
Galiausiai „darbuotoja“ išėjo, o senolė, lyg nujausdama kažką pikto, sugalvojo pasitikrint, ar jos pinigai vis dar vietoje.
Ir tikrai, 600 eurų ten, kur juos moteris paprastai laiko, nebebuvo.
Nusikaltimas tądien įvykdytas tarp 12 ir 15 val.
Apie įvykį buvo pranešta policijai.
Kaip atrodė vagilė, nukentėjusioji neprisiminė. Viena ji pasakė neabejodama – atėjūnė su ja kalbėjo lietuviškai.
Kadangi nusikaltimo auka negali apibūdinti pas ją apsilankiusios moters ir net patikino sutikusi dar kartą jos neatpažintų, pareigūnai negali pasakyti, ar tai buvo ta pati nusikaltėlė, kuri šiemet ir dar anksčiau apvogė daugybę pagyvenusių klaipėdiečių.
Dažniausiai kalbanti apie pensijas apgavikė bando tikinti, kad senoliams priklauso papildomų išmokų ir kad šiuos pinigus ji gali sumokėti tuojau pat.
Klasta slypi paprastame gudravime – aukai pasakoma, kad jai tuojau pat bus paduota 120 eurų ar panaši suma, bet atėjūnė turi didesnio nominalo kupiūras, todėl padavusi 200 eurų laukia, kada auka duos grąžos.
Patiklūs senoliai nuskuba prie slaptavietės, kur laiko santaupas. Paima iš ten grąžą ir paduoda apgavikei. Ši dar kelias minutes pakalba niekus, taip stengdamasi užmigdyti aukos budrumą, o tada paprašo vandens. Kol senyvo amžiaus žmogus nueina į virtuvę, vagilė ištuština slaptavietę.
Ar būtent taip atsitiko ir šį kartą, policijos pareigūnai nepraneša.
Sunku tikėtis, kad nusikaltėlė bus greitai sučiupta. Jei manytume, kad Klaipėdoje senolius skriaudžia ta pati moteris, tai nuo jos nukentėjusiųjų būrį per ne vienerius metus jau sudaro dešimtys nukentėjusiųjų.
Pareigūnai tikina, kad vienintelis būdas apsaugoti senjorus nuo panašių įvykių, – nelaikyti namuose grynųjų arba įtikinti garbaus amžiaus žmones neįsileisti į namus jokio nepažįstamo asmens.
