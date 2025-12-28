 Šiauliuose girtas vyras pavogė du degtinės butelius

2025-12-28 09:07
BNS inf.

Šiauliuose sekmadienio naktį neblaivus vyras pavogė du degtinės butelius, pranešė Šiaulių apskrities policija.

Degtinė
Degtinė / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

