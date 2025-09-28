Kasdamas pamatus vyras išvydo šokiruojantį vaizdą

Anot Policijos departamento, žmogaus griaučiai rasti rugsėjo 27 d. apie 15.30 val. Mikėnų kaime, sodybos teritorijoje.
Pasvalio rajone vyras kasdamas pamatus aptiko žmogaus griaučius, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.
Anot Policijos departamento, žmogaus griaučiai rasti rugsėjo 27 d. apie 15.30 val. Mikėnų kaime, sodybos teritorijoje.
Juos rado vyras kasdamas pamatus priestato statybai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
