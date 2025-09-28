 Kasdamas pamatus vyras išvydo šokiruojantį vaizdą

2025-09-28 10:09
BNS inf.

Pasvalio rajone vyras kasdamas pamatus aptiko žmogaus griaučius, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Kasdamas pamatus vyras išvydo šokiruojantį vaizdą / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

Anot Policijos departamento, žmogaus griaučiai rasti rugsėjo 27 d. apie 15.30 val. Mikėnų kaime, sodybos teritorijoje.

Juos rado vyras kasdamas pamatus priestato statybai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

