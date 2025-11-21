Prie Tauralaukio progimnazijos – statybvietė, kelianti pavojų mokinių saugumui

„Keista, kad prie pat mokyklos yra statybvietė – ten vaikai vaikšto, tačiau važiuoja sunkiasvorės mašinos ir visur pilna purvo. Manau, kad visa ši situacija panaši į betvarkę“, – pasakojo klaipėdietis, nenorėjęs viešinti savo pavardės.
Pasak vyriškio, dabartinė aplinka primena chaosą – šioje vietoje saugumas turėtų būti pirmoje vietoje, ypač kai darbai vyksta prie pat mokymosi įstaigos.
„Juk mokykla neseniai pastatyta, tvarkinga, o šalia vyksta triukšmą keliantys statybos darbai. Man tik keista, kad prie mokyklos važinėja sunkiasvorė technika ir tai, atrodo, lyg daugiau niekam netrukdytų“, – atviravo klaipėdietis.
Gyventojas teigė suprantantis, kad projektai turi būti įgyvendinami, tačiau pats sunkiasvorio transporto judėjimas, didelis purvas ir triukšmas kelia nerimą tėvams, kasdien išleidžiantiems vaikus į progimnaziją, ir kitiems praeiviams.
Tauralaukio progimnazijos direktorė Rima Narkienė pripažino, kad problema nėra nauja – dar spalį mokykla kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę.
„Tauralaukio progimnazija spalio mėnesį kreipėsi į savivaldybę dėl mokinių saugumo užtikrinimo, prašydama apriboti sunkiasvorėms mašinoms eismą Senvagės gatve. Į statybų aikštelę yra vežamos statybinės medžiagos, kyla dulkės, triukšmas, progimnazijos teritorija neaptverta, todėl pasibaigus pamokoms, mokiniams tikrai nesaugu eiti namo“, – tvirtino R. Narkienė.
Direktorė taip pat patvirtino, kad mokykla nėra gavusi informacijos apie konkrečius statybų darbus ar rangovą.
„Nesidomėjau, kas statoma ir kas stato, todėl patikslinti negaliu“, – pridūrė R. Narkienė.
Visgi Klaipėdos miesto savivaldybės Statybų leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas Gediminas Pocius informavo, kad statybos vyksta teisėtai ir pagal išduotus dokumentus.
„Sklype adresu Senvagės g. 3 yra išduoti aštuoni statybą leidžiantys dokumentai, numatantys naujų daugiabučių gyvenamųjų namų statybą“, – teigė G. Pocius.
Kol statybos tęsiasi, gyventojai tikisi, kad eismo ir saugumo problemos bus sprendžiamos operatyviau, o aplinka prie mokyklos taps saugesnė kasdien ten vaikštantiems vaikams.
Naujausi komentarai