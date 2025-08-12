Gyventojų pasipiktinimas – dėl anksti pradedamų darbų: pasikalbėsiu su darbininkais

Gal gali dirbti vėliau?
Anonimas feisbuke teiravosi, ar būtų įmanoma, kad statytojai darbus pradėtų ne 7.40 val., o, pavyzdžiui, 10 val., kadangi iš statybų vietos sklindantis triukšmas žadina atostogautojus.
„Klausimas gyventojams, kurie gyvena aplink vaikų darželį „Vėtrungėlė“. Suprantu, darželis remontuojamas, tačiau ar nėra nustatytų kokių statybos taisyklių su triukšmo laiku? Atostogų metas, vaikams taip pat atostogos, o statytojai 7.40 val. jau budina visą rajoną ir taip jau trečia savaitė (kiek man žinoma). Nedirbu statybose, todėl teiraujuosi, ar įmanoma tartis su statybininkais, kad pjovimo darbus atlikinėtų, tarkime, nuo 10 val.?“ – teiravosi anonimas.
Gali kreiptis 112
Į įrašą sureagavę klaipėdiečiai, taip pat ir savivaldybės patvirtintos taisyklės aiškiai nurodo, kuriomis valandomis bet koks triukšmas draudžiamas, o kada galimas.
„Gyvenamojoje aplinkoje vykdyti veiklą, keliančią triukšmą (išskyrus statybos darbus), galima nuo 7 iki 22 val., netrikdant viešosios rimties ir neviršijant Lietuvos higienos normoje nustatytų triukšmo ribinių dydžių“, – nurodyta taisyklėse.
Jau baigia kloti šaligatvių trinkeles.
Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų, o pakartotinis nusižengimas – nuo 280 iki 600 eurų.
Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 300 iki 600 eurų.
Dėl kaimynų keliamo triukšmo (garsiai klausomos muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo, bute atliekamų triukšmingų remonto darbų ir kt.) gyventojai gali kreiptis į policiją skambindami bendruoju pagalbos telefonu.
Darbus baigs netrukus
„Vėtrungėlės“ direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams ir ūkiui Alma Astrauskienė sakė, kad visi statybos darbai netrukus baigsis, tikimasi, kad tai padaryti pavyks jau netrukus.
„Jau baigia kloti šaligatvių trinkeles. Gal trukdo, kad garsiai jas pjausto, bet viskas jau į pabaigą. Rugsėjo 1-ąją vaikai jau krykštaus darželyje. Triukšmas tikriausiai nuo trinkelių pjovimo. Dar eisiu į vietą, pasikalbėsiu su darbininkais“, – žadėjo A. Astrauskienė.
Klaipėdos savivaldybė taip pat informavo apie darbų pabaigą.
„Lopšelyje-darželyje „Vėtrungėlė“ remonto darbai jau baigiami – planuojama, kad rugsėjo 1 d. grupės galės grįžti į savo atnaujintas patalpas“, – rašoma savivaldybės pranešime.
