Klaipėdą pasiekė gaisro tvaikas: degė nemenkas plotas

2025-08-22 13:25
Daiva Janauskaitė

Pietinės uostamiesčio pusės gyventojai, dažnai kenčiantys nuo nemalonaus tvaiko, vakar pabudo pajutę degėsių smarvę. Kvapas buvo toks aitrus, kad greitai pripildė daugiabučių namų butus ir privertė žmones dar kartą piktintis.

Pasekmės: užsidegę šieno rulonai paskleidė degėsių tvaiką. / Asociatyvi freepik.com, Vytauto Liaudanskio nuotr.

Šio nemalonaus potyrio priežastis paaiškėjo po dienos, kai ugniagesių skelbiamose įvykių suvestinėse pasirodė pranešimas apie ketvirtadienio naktį Žardupės gatvės ribose, už elnyno, kilusį gaisrą.

Pasirodo, apie 1 val. nakties plykstelėjo į krūvą sukrauti šieno rulonai.

Krūva buvo nemenka – jos plotas apėmė 20 metrų ilgio ir 10 metrų pločio teritoriją.

Šieną gesinti nėra lengva, jis linkęs ilgai rusenti, tad gaisras tąnakt buvo likviduotas tik po poros valandų.

Būtent šio gaisro kvapas ir pasiekė klaipėdiečius.

Gaisro metu liepsnos sunaikino rulonus, griūdami jie nuvertė tvorą, kuria buvo aptverti.

Kol kas Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai nelinkę kategoriškai teigti, kad gaisras kilo savaime. Išvadą jie pateiks po nuodugnesnio tyrimo.

Pastarosiomis dienomis Klaipėdoje ir miesto apylinkėse didesnių žolės gaisrų nebūta, tiesa, mieste ugniagesiai liejo vandeniu nušienautą sudžiūvusios žolės plotelį. Gali būti, kad tai – vaikų išdaigų padarinys.

Šiame straipsnyje:
gaisras
šieno rulonai
Šienas
ugniagesiai
gesino gaisrą
tvaikas
dūmų kvapas

uzmusk gamosaug
Saunuoliai kad padeget ir Lietuvoje. Kuo mes prastesni uz graikus, ispanus, italus, turkus ir kitus gamtos degintojus. Atrodom kaip idiotai - pasaulis degina, o durni lietuviai tarsos mokescius uz VISUS moka. Deginti, deginti ir dar karta DEGINTI. o deginant i ugni reikia sumesti tuos gamtos saugotojus kurie galvoja kad gali is durnos liaudies tyciotis ir pinigus grezti.
1
0
Tauta
Po truputį suvažiavę "žalieji žmogeliukai" ima veikti... Juodaakių valdžia čia jiems suteikė sanatorijos sąlygas.
2
-2
