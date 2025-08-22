Klaipėdą pasiekė gaisro tvaikas: degė nemenkas plotas

Šio nemalonaus potyrio priežastis paaiškėjo po dienos, kai ugniagesių skelbiamose įvykių suvestinėse pasirodė pranešimas apie ketvirtadienio naktį Žardupės gatvės ribose, už elnyno, kilusį gaisrą.
Pasirodo, apie 1 val. nakties plykstelėjo į krūvą sukrauti šieno rulonai.
Krūva buvo nemenka – jos plotas apėmė 20 metrų ilgio ir 10 metrų pločio teritoriją.
Šieną gesinti nėra lengva, jis linkęs ilgai rusenti, tad gaisras tąnakt buvo likviduotas tik po poros valandų.
Būtent šio gaisro kvapas ir pasiekė klaipėdiečius.
Gaisro metu liepsnos sunaikino rulonus, griūdami jie nuvertė tvorą, kuria buvo aptverti.
Kol kas Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai nelinkę kategoriškai teigti, kad gaisras kilo savaime. Išvadą jie pateiks po nuodugnesnio tyrimo.
Pastarosiomis dienomis Klaipėdoje ir miesto apylinkėse didesnių žolės gaisrų nebūta, tiesa, mieste ugniagesiai liejo vandeniu nušienautą sudžiūvusios žolės plotelį. Gali būti, kad tai – vaikų išdaigų padarinys.
