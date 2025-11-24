Klaipėdietė pranešė apie vasarą iš jos išviliotus daugiau nei 10 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį 14.31 val. į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1961 m.).
Ji pareiškė, kad liepos 18 dieną Klaipėdoje, Vingio gatvėje, namuose, internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo.
Jis bendravo rusų kalba ir įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Taip apgaulės būdu išviliojo pinigus.
Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
