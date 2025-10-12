Klaipėdietis banko sąskaitoje pasigedo 10 tūkst. eurų

Lėšos buvo išgrynintos bankomatuose.
Šeštadienį į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 1959 m. gimęs vyras, kuris nurodė, kad penktadienį pastebėjo, jog iš jo banko sąskaitos dingo pinigai.
Lėšos buvo išgrynintos bankomatuose.
Iš viso paimta 10,1 tūkst. eurų.
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo kortelės ar jos duomenų panaudojimo.
