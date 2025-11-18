 Įsiutę ūkininkai veržiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą: dingo pažadėti 20 mln. eurų

Įsiutę ūkininkai veržiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą: dingo pažadėti 20 mln. eurų

2025-11-18 13:21
Gabrielė Grigošaitytė (LNK)

Įtemptas ūkininkų ir valdžios susidūrimas. Be žadėtų pinigų likę žemdirbiai susirinko į Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Kol kas be traktorių, bet pikti ir svarstantys valstybę paduoti į teismą. Šiemet jiems žadėta finansuoti daugybę projektų – nuo naujos technikos iki statybų. Bet daugiau kaip 20 mln. eurų paramos stigo. Už laiku neatsiskaitytus darbus, ūkiai priversti mokėti  delspinigius technikos tiekėjams ir statybos rangovams.

Be traktorių, bet su nuoskaudomis keliasdešimt ūkininkų vėl pasirodė sostinėje.

Žemdirbiai žengė tiesiai į instituciją, kurioje ir užvirė visa sumaištis – Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Ir priežastis tam – dingo pažadėti milijonai.

„Skambina mergaitė ir sako, kad pinigų nebėra. Mano atveju tai 200 tūkst. eurų“, – pasakojo ūkininkas iš Telšių rajono Daivaras Skiotys.

Agentūrai situacija nekasdieniška. Pati pirmadienį pakvietė pokalbiui, bet neplanavo tokio ūkininkų antplūdžio. Už durų tvyro įtampa, o viduje bandymai aiškintis, kur pradingo lėšos.

Žemdirbiai nusipirko techniką, išplėtė ūkius, užpildė mokėjimo prašymus, bet europiniai pinigai į sąskaitas taip ir neįkrito.

LNK stop kadras

„Tai yra apie 20 mln. Suma ir 170 ūkininkų, kuriuos tai liečia“, – kalbėjo žemės ūkio finansų analitikas Ignas Jankauskas.

Paramos tvarkytojai aiškina, kad kaimo plėtros fondo lėšų dalybos turėjo baigtis dar vasarą. Tačiau 125 mln. buvo nepanaudoti, juos grėsė grąžinti Briuseliui.

„Buvo priimtas sprendimas. Darome viską, kad kuo daugiau paramos gavėjų galėtų pasinaudoti fondo lėšomis“, – tikino Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius.

Todėl paramos terminą pratęsė ir pakvietė dalyvauti daugiau ūkininkų.

„Ūkininkai buvo aktyvūs, vėlavo statybų leidimai ir daug priežasčių sutrukdė tiksliai paskaičiuoti. Tačiau liepos viduryje buvo skaičiavimai, kad pinigų trūks“, – aiškino žemės ūkio viceministras Ramūnas Krugelis.

Agentūra teisinasi ir sako, kad pasirinkimų nėra daug. Tikina, kad pinigai atsiras tik kitais metais.

LNK stop kadras

„Ieškome sprendimo, kaip 20 mln. perkelti į kitą laikotarpį“, – tvirtino F. Dirginčius.

Ūkininkams tai reiškia dar kelis mėnesius nežinomybės. Šie jau skolingi už statybas ir techniką, o tiekėjai ir rangovai spaudžia – skaičiuoja delspinigius.

„Jei nebus atsiskaityta su rangovais, bus perkelta mums ir mes turėsime ieškoti lėšų iš savo kišenės“, – piktinosi ūkininkas iš Rietavo Žygimantas Kidikas.

„Per vieną mėnesį kainuos nuo 120 iki 180 tūkst. ir skaičius gali didėti“, – komentavo I. Jankauskas.

Tai tik finansinė žala, tačiau ūkio žmogui ne mažiau svarbi ir reputacija.

„Viską užstačiau: žemes, išmokas. Tai, kad negaunu paramos, gali sugadinti reputaciją bei kredito istoriją, kuri nulems ateities projektus“, – aiškino ūkininkas iš Telšių rajono.

LNK stop kadras

Ministerija žada iki trečiadienio pateikti situacijos sprendimus. Gal ūkininkams pavyks padėti dar šiais metais.

„Bus ir garantiniai raštai teikiami, pagalbos priemonės kompensuoti palūkanas, kurias teks sumokėti ūkininkams“, – tikino R. Krugelis.

„Kažką reikės galvoti, visada yra teisinis kelias. Su valstybe to niekas nenori“, – komentavo Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Martynas Puidokas.

Ankstesnėje kaimo plėtros programoje, investicijoms į ūkio valdas buvo išmokėta 40 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
ūkininkai
parama
dingo pinigai
Nacionalinė mokėjimo agentūra
žemdirbiai
žemės ūkis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ziurkiu shabasa
Paprasykit super vagies Zelenskio ir jo gaujos is Lietuvos valdzios
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų