Ministerija pranešė, kada nuo šalnų nukentėję ūkininkai sulauks paramos

„2025 metų šalnų žala bus kompensuota šių metų lapkričio pabaigoje, pinigai padalinti“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė ministras.
Jis neatsakė į parlamentaro Bronio Ropės klausimą, ar valstybė prisidės papildomai skiriant paramą, tačiau teigė, kad EK prašoma paramos sumą dar padidinti.
„Mes papildomai į Europos Komisiją kreipėmės dėl mūsų žalos ir dėl didesnio paramos skyrimo, bet šnekantis su sodininkais turime suprasti, kad tie sodai, kurie patyrė žalą, 95 ir daugiau proc., jie patyrė dabar ir mažesnes sąnaudas, nereikėjo samdyti darbuotojų, kurie nuskintų tą derlių, vertinam ir šitą dalyką“, – sakė ministras.
A. Palionis taip pat teigė, kad dėl mažos vaisių ir uogų pasiūlos išaugo supirkimo kainos, o tai leido sušvelninti sodininkų pajamų netekimus.
„Jei lyginant, kas buvo pernai, obuolių supirkimo kainos buvo 60-70 centų, tai šiemet – 1,2 euro, 1,4 euro, tai tie sodai, kurie patyrė žalą, – 50-60 proc., jie kompensavosi per didesnes kainas savo parduotų produktų“, – aiškino ministras.
Anot A. Palionio, iki šiol žalos kompensavimas buvo skaičiuojamas pagal negautas pajamas, tai reikėdavo notifikuoti EK, o pinigai pasiekdavo po ilgo laiko. Dabar siekiama, kad pinigai ūkininkus pasiektų greičiau.
„Pavyzdžiui, už 2024 metų pavasarines šalnas tik dabar notifikuota visa schema, nes turi sulaukti derliaus ir tik dabar pasieks sodus pinigai už 2024 metų šalnas. Norim suformuoti naują praktiką, kad būtų pagal žalą, žalos kiekį procentinę dalį, ir progresinis paskaičiavimas – nuo 30 iki 50 proc. žala, nuo 50 proc. iki 80 proc. ir nuo 80 proc. iki 100 proc., ir pagal skirtingas kultūras, ir kad tas pinigų įliejimas į sektorių būtų kuo greitesnis“, – sakė A. Palionis.
Kaip rašė BNS, EK skyrė 1,1 mln. eurų Lietuvos ūkininkams, valstybė gali papildyti šią ES paramą iki 200 proc. nacionalinių lėšų.
Lietuvoje dėl ankstyvos šilumos pasėliai augo greičiau, tačiau vėliau, balandžio ir gegužės mėnesiais, šalnos smarkiai pakenkė obuoliams, serbentams, uogoms, vyšnioms, kriaušėms ir slyvoms.
Išmokos ūkininkams, skirtos skubiai finansinei paramai turi būti išmokėtos iki 2026 metų balandžio 30 dienos.
