Klaipėdietis sulaikė bandžiusį moterį apiplėšti vyrą

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje šeštadienį pranešama apie ypatingą atvejį, kai žmogus, pamatęs, kaip bandoma apiplėšti moteris, suskubo jai į pagalbą.
Šie įvykiai penktadienį, 14.40 val., rutuliojosi kažkur uostamiesčio Taikos prospekte. 37 metų vyras pamatė, kaip viešoje vietoje, stebint aplinkiniams, vyras kėsinosi iš moters atimti rankinę. Neabejingas žmogus suskubo į pagalbą ir leidosi paskui bandžiusį sprukti įtariamąjį. Supratęs, kad gali būti sučiuptas, bėglys atkišo kažką panašaus į peilį.
35 metų įtariamasis buvo sulaikytas ir perduotas policijos pareigūnams. Jie šį asmenį uždarė į areštinę.
Kol kas atliekamas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Neatmestina tikimybė, kad vėliau atsiras įtarimai ir dėl bandymo apiplėšti moterį.
