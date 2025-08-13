Klaipėdoje vėl braižomi automobiliai

„Prie Markučių g. 5. Gal kas matėte „geradarį“? Ačiū“, – teiravosi nuotraukas įkėlęs vyriškis.
Klaipėdiečiai pasakojo, kad ir jų automobiliai buvo apgadinti.
„Prie Markučių g. 3 namo mūsų mašiną irgi prabraukė“, – rašė vienas.
„Man prie Markučių g. 1 „pervarė“, – atsakė kitas.
„Mums Kuncų gatvėje“, – skelbė dar kitas.
Vienas klaipėdietis pasakojo, kad jo automobilis jau kentėjo ne kartą – mašina buvo ir apibraižyta, ir kitaip apgadinta.
Situacija esą pasikeitė balkone įsirengus vaizdo stebėjimo kamerą, veikiausiai nukreiptą į automobilių aikštelę. Tačiau nerimaujama, kad tai – tik laikina apsaugos priemonė.
Panašūs incidentai Klaipėdoje gana dažni, ypač pietinėje miesto dalyje. Šiemet apgadinti automobiliai buvo pastebėti ir Mogiliovo g. 15, Lūžų g. 1, Bandužių g. 16, Kuncų g. 14 bei kitose gatvėse.
Pavasarį buvo svarstymų, kad automobilius niokoja paaugliai. Šį kartą daliai gyventojų kyla panašių minčių.
„Kalba, kad tai vaikų darbas, rajono chuliganai“, – svarstė vyras.
Taip pat manoma, kad šie nešvarūs darbai atliekami tamsiu paros metu.
Pareigūnai pataria tokiais atvejais nedelsti ir kreiptis pagalbos. Dar viena išeitis, apie kurią svarsto ir patys klaipėdiečiai, – investuoti į vaizdo registratorius, kurie reaguoja į judesius ir nuolatos filmuoja aplinką. Taip susekti ir nubausti pažeidėją būtų lengviau.
