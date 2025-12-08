Klaipėdoje per vieną dieną rasti du narkotinių medžiagų pakeliai

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) duomenimis, gruodžio 7 d. apie 11.45 val. Sportininkų gatvėje, miške, ant žemės rastas paketėlis su biria, baltos spalvos, kaip įtariama, narkotine medžiaga.
Tą pačią dieną apie 23.50 val. Karklų gatvėje, viešoje vietoje, pas 21 metų vyrą rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotine medžiaga.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
