Klaipėdos pareigūnai ieško dingusio užsieniečio

Klaipėdos miesto policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Gruodžio 8 d. apie 18.54 val. Klaipėdoje, Burių gatvėje, iš laivo išlipo užsienio šalies pilietis Khan I., gimęs 1996 m., ir iki šiol negrįžo.
Paskutiniais turimais duomenimis, asmuo vakar apie 20.39 val. H. Manto gatvėje, prie PC „Studlendas“, galėjo įsėsti į „Bolt“ pavėžėjo automobilį.
Vyras vilkėjo melsvą striukę, mūvėjo mėlynus džinsus, dėvėjo juodą kepurę, nešioja akinius.
Pastebėjus apibūdintą asmenį, policija prašo skambinti 112 arba 0 700 60714.
