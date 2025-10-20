Klaipėdos pareigūnai per savaitę nustatė vienuolika neblaivių vairuotojų

Policijos duomenimis, spalio 16 d. apie 23.03 val. Klaipėdoje, Naujojo Uosto g., sustabdytam 1999 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 0,56 prom. neblaivumas. Spalio 17 d. apie 22.58 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., patikrintam 1997 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,51 prom., tą pačią dieną, apie 8.05 val., Palangoje, Kretingos g., 1977 m. gimusiam „Mercedes-Benz“ vairuotojui – 0,76 prom., apie 15.11 val. Klaipėdos rajone, Priekulės kaime, 1969 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,99 prom. neblaivumas. Spalio 18 d. apie 9.04 val. Klaipėdoje, Rimkų g., 1982 m. gimusiam krovininio automobilio DAF vairuotojui nustatytas 0,21 prom., apie 9.10 val. toje pačioje vietoje 1967 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,58 prom., apie 23.56 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1996 m. gimusiam BMW vairuotojui nustatytas 0,65 prom. neblaivumas. Spalio 19 d. apie 12.55 val. Klaipėdos rajone, Jurjonų kaime, sustabdytam 1961 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom., apie 13.35 val. toje pačioje vietoje 1999 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui – 0,51 prom., apie 13.35 val. ten pat 1999 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,43 prom., o apie 12.55 val. Kretingos rajone, Darbėnuose, 1961 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 2,17 prom. neblaivumas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dar septyniolika patikrintų vairuotojų vairavo neturėdami teisės vairuoti. Nustatyti ir penki alkoholio padauginę dviratininkai.
Spalio 13 d. apie 11.29 val. Rietave, Laukuvos g., 1970 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,87 prom., tą pačią dieną, apie 13.46 val., Klaipėdoje, Baltijos pr., 1995 m. gimusiam dviratininkui – 0,52 prom., apie 12.25 val. toje pačioje vietoje 1963 m. gimusiam dviratininkui – 0,95 prom. neblaivumas, be to vyras dviračiu įvažiavo į pėsčiųjų perėją degant draudžiamam šviesoforo signalui. Spalio 15 d. apie 15.36 val. Klaipėdoje, Baltijos pr., 1967 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 2,52 prom. neblaivumas. Spalio 19 d. apie 13.10 val. Kretingos rajone, Darbėnuose, 1961 m. gimusiam el. paspirtuko vairuotojui nustatytas 0,48 prom. neblaivumas, be to vyras nebuvo užsisegęs šalmo.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad keturiolika vairuotojų neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, dvylika – nesegėjo saugos diržų, 25 – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų, KET reikalavimus pažeidė ir 21 pėsčiasis.
Mobiliuoju greičio matuokliu nustatyti 552, kitomis priemonėmis – dar keturi leistino greičio viršijimo atvejai.
