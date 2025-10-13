Per savaitę Klaipėdoje – šimtai KET pažeidimų

Policijos duomenimis, spalio 9 d. apie 9.04 val. Klaipėdoje, Vyšnių g., sustabdytam 1966 m. gimusiam automobilio „Honda“ vairuotojui nustatytas 0,76 prom., tą pačią dieną, apie 8.55 val., Minijos g. 1965 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,86 prom., apie 8.58 val. toje pačioje vietoje 1975 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 0,78 prom. neblaivumas.
Spalio 10 d. apie 13.23 val. Skuode, Vilniaus g., sustabdytam 1986 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,65 prom., apie 8.40 val. Palangoje, Kretingos–Vilmiškės kelyje, sustabdytai 1977 m. gimusiai „Volkswagen“ vairuotojai – 0,61 prom. neblaivumas.
Spalio 11 d. apie 8.50 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1969 m. gimusiam autobuso SCANIA vairuotojui nustatytas 0,37 prom., o apie 9.25 val. ten pat 1966 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,48 prom. neblaivumas.
Per savaitę taip pat nustatyta, kad šeši vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, 87 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 26 – nesegėjo saugos diržų, 55 – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų, penkiolika – lenkė vietose, kuriose pagal KET tai yra draudžiama.
Per savaitę mobiliuoju greičio matuokliu užfiksuoti 358, kitomis priemonėmis – dar septyniolika leistino greičio viršijimo atvejų.
