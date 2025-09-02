Klaipėdos policijos pareigūnams Rugsėjo 1-oji buvo darbinga: nustatė šūsnį pažeidimų

Prasidedant naujiems mokslo metams Klaipėdos apskrities pareigūnai, kaip ir kasmet, ypač didelį dėmesį skiria eismo saugumui užtikrinti – pirmąją rugsėjo savaitę kartu su socialiniais partneriais rytais budi prie pavojingiausių, netoli ugdymo įstaigų esančių perėjų ir sankryžų, rengia įvairias kitas prevencines bei policines priemones.
Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai Klaipėdos mieste policinių priemonių metu iš viso nustatė 12 Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų, tarp jų – tris neblaivius vairuotojus.
Rugsėjo 1 d. apie 7.14 val. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., sustabdytai 1973 m. gimusiai automobilio „Opel“ vairuotojai nustatytas 0,56 prom., apie 7.20 val. taip pat I. Simonaitytės g., 1975 m. gimusiam „Mercedes“ vairuotojui – 1,10 prom., o apie 23.07 val. Klaipėdoje, Baltijos pr., 1992 m. gimusiam automobilio „Tesla“ vairuotojui – 0,80 prom. neblaivumas. Dar vienas vairuotojas neturėjo teisės vairuoti, 4 – nepraleido pėsčiųjų, vienas neleistinai naudojosi mobiliuoju telefonu, dar vienas nesegėjo saugos diržo, taip pat užfiksuota, kad viena transporto priemonė skleidė per didelį triukšmą.
Klaipėdos miesto pareigūnai, vykdę tikslinę policinę priemonę, pradėjo septynias administracines teisenas dėl tabako gaminių vartojimo ar turėjimo ribojimo pažeidimų, dvi – dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo kai tai daro jaunesni negu 20 metų asmenys ir tris ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti – apie 19.05 val. Klaipėdoje, Baltijos pr., viešoje vietoje, pas 2006 m. gimusį vaikiną rastas maišelis su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga, apie 15.48 val. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., parke, pas 2008 m. gimusį vaikiną rasta neaiškios kilmės tabletė, galimai narkotinė medžiaga, o apie 23.10 val. Klaipėdoje, Liepų g., viešoje vietoje, pas 1990 m. gimusį vyrą rastas prietaisas suktinei susukti su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga.
Klaipėdos apskrities VPK VTT Prevencijos skyriaus pareigūnai vykdė priemonę dėl galimų prekybos alkoholiu pažeidimų, nustatė tris pažeidimus. Vykdant kontrolinį pirkimą, viename uostamiesčio bare buvo parduota alkoholio 20-ies metų nesulaukusiam asmeniui (pradėta administracinė teisena dėl alkoholinių gėrimų pardavimo mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose jaunesniems negu dvidešimt metų asmenims). Tikrinant el. erdvėje pastebėtą informaciją, kontrolinį pirkimą vykdžiusiems pareigūnams buvo parduota el. cigaretė (pradėta administracinė teisena dėl elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimo ar kitokio realizavimo), ir alkoholio (pradėta administracinė teisena dėl neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, kai nusižengimas padarytas pakartotinai, iš neteisėtos apyvartos paimti 9 litrai alkoholinių gėrimų.). Dar trys administracinės teisenos (pagal LR ANK. 492 str. 1 d.) buvo pradėtos dėl Klaipėdos rajone užfiksuotų su tabako gaminių vartojimo ribojimais susijusių pažeidimų.
Pasak pareigūnų, sustiprinta kontrolė viešajai tvarkai ir eismo saugumui užtikrinti bus vykdoma visą mėnesį, visoje Klaipėdos apskrityje.
