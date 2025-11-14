 Klaipėdos rajone nuo kopėčių nukritusi moteris persismeigė koją tvoros virbu

Klaipėdos rajone nuo kopėčių nukritusi moteris persismeigė koją tvoros virbu

2025-11-14 09:35
BNS inf.

Klaipėdos rajone, Žiaukų kaime, nuo kopėčių krisdama moteris persismeigė koją segmentinės tvoros virbu, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / S. Lasausko/ BNS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų